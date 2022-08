Xbox-Spiele mit Gold-September-Lineup angekündigt

Das Xbox-Team hat jetzt die Aufstellung der Xbox Games with Gold für September bestätigt, die mit Gods Will Fall und Thrillville beginnen.

Mit Games with Gold werden wir im September vier Spiele zum Herunterladen anbieten – Abonnenten von Xbox Live Gold und Xbox Game Pass Ultimate können herunterladen Die Götter werden fallenNervenkitzel, Double-Kick-Heldund da Games with Gold wird kostenlose Xbox 360-Spiele auslaufen lassen ab Oktober, Portal 2 wie das neueste Games with Gold Xbox 360-Spiel.

Xbox-Spiele mit Gold für September 2022

Gods Will Fall wird den ganzen Monat September verfügbar sein, vom 1. bis 30. September. Double Kick Heroes wird vom 16. September bis 15. Oktober verfügbar sein, während Thrillville und Portal 2 beide einige Wochen verfügbar sein werden: Thrillville vom 1. September bis 15 und Portal 2 vom 16. bis 30. September. Insgesamt haben die Games with Gold im September einen Gesamtwert von 66,96 $ und 3.000 Gamerscore.

Portal 2 ist mit 4,62/5 von über 10.500 TrueAchievements-Mitgliederstimmen am besten bewertet, und das Vorstellung des Portals 2 schlägt vor, dass Sie 15 bis 30 Stunden benötigen, um das Spiel abzuschließen. Dann gibt es noch Gods Will Fall mit einer Bewertung von 3,41/5 – wir haben noch keine Abschlussschätzung dafür, da nur 6 von 889 TrueAchievements-Spielern es abgeschlossen haben. Double Kick Heroes hat eine Bewertung von 3,22/5 und die Komplettlösung für Double Kick Heroes gibt eine geschätzte Laufzeit zwischen acht und zehn Stunden an. Thrillville unterstützt als Original-Xbox-Spiel keine Errungenschaften.

Zu zweit ist noch ein wenig Zeit Augustspiele mit Gold – Es ist das Letzter Aufruf für Calico und Monaco: Was dir gehört, gehört mir!

Was hältst du von der Aufstellung der Games with Gold im September? Glad Portal 2 ist das letzte Xbox 360-Spiel, das mit Games with Gold erhältlich ist? Als wir fragten was Sie darüber dachten, dass Games with Gold Xbox 360-Spiele auslaufen lässt, sagten über 1.700 von Ihnen, dass stattdessen mehr Xbox One-Spiele hinzugefügt werden sollten, und über 1.100 vorgeschlagene Xbox 360-Spiele sollten weiterhin enthalten sein. Was denkst du? Lass es uns in den Kommentaren wissen!