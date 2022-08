Schwarzenegger verlor Muskeln für Conan, weil er „viel zu zerrissen“ war

Wir wissen, dass Arnold Schwarzenegger ein sehr muskulöser Typ ist, aber anscheinend war er so muskulös, dass er für die Rolle von Conan der Barbar in dem 80er-Film Muskeln verlieren musste. Wir können uns viel schlechtere Kritiken vorstellen, als wenn man Ihnen sagt, Sie seien zu muskulös einen historischen Krieger zu spielen, um fair zu sein.

Der Film von Arnold Schwarzenegger aus dem Jahr 1982 spielte Austrian Oak als den Titelkrieger, der Rache an Thulsa Doom (James Earl Jones) sucht, nachdem seine Eltern getötet wurden. Der Actionfilm galt als Schwarzeneggers großer Durchbruch in Hollywood und brachte ihm weltweite Anerkennung als Schauspieler ein. Seine Bemühungen in der Bodybuilding-Welt hielten ihn fast zurück, da Schwarzenegger viel zu muskulös aussah, um ein überzeugender Krieger der fernen Vergangenheit zu sein.

Auf dem Today I Learned-Subreddit, Benutzer hashzlingingslasher behauptete, gehört zu haben, wie Schwarzenegger gesagt wurde, er solle Muskeln verlieren, weil er ein Schwert nicht richtig schwingen könne. Der Mann selbst also trat ein, um den Rekord klarzustellenund enthüllte die Wahrheit hinter den Kulissen des Fantasy-Films.

„Gute Erinnerungen, aber hier ist die Realität. Arbeiten mit [director and co-writer] John Milius war fantastisch, weil er so hart war. Aber es ist wahr, dass er fand, dass ich zu sehr wie ein Bodybuilder aussah – ich musste einige Schnitte verlieren, weil ich gerade Mr. Olympia gewonnen hatte und viel zu muskulös war, um ein Barbar zu sein. Also sagte er mir, ich solle normal essen und überhaupt keine Diät machen – ich ließ meinen Körperfettanteil auf etwa 12 % ansteigen“, erklärte Schwarzenegger.

„Ich hatte kein Problem damit, Schwerter zu schwingen, selbst bevor ich die Körper wechselte. Ich hatte drei Jahre lang mit Sensei Yamazaki trainiert, bevor ich gedreht habe. Ich wusste, dass ich gut mit dem Schwert geworden war, als James Earl Jones sich von ihm direkt in den Hals schlagen ließ Tasche, aber wenn ich ihn um ein paar Zentimeter verfehlt hätte, hätte ich seinen Kopf oder sein Ohr treffen können“, fügte er hinzu.

