Riesiger Planet entdeckt, der zwei der heißesten und größten Sterne des Universums umkreist

Wissenschaftler haben kürzlich einen Planeten entdeckt, der etwa zehnmal so groß ist wie Jupitor, der zwei Sterne umkreist, die zuvor für zu heiß gehalten wurden, um von einem Planeten umgeben zu sein.

Laut einem in der wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlichten Artikel Natur Am Mittwoch stellt die Entdeckung des Planeten mit dem Spitznamen „b Centauri (AB) b“ oder „b Centauri b“ bestehende Vorstellungen zur Sternentstehung in Frage.

„Bisher wurde noch kein Planet um einen Stern herum gesichtet, der mehr als dreimal so massereich ist wie die Sonne“, schrieb die Europäische Südsternwarte, die den Planeten mit ihrem sehr großen Teleskop in Chile fotografierte.

„Es verändert das Bild massereicher Sterne als Wirte auf dem Planeten vollständig“, sagte Studienleiter Markus Janson, Professor für Astronomie an der Universität Stockholm. laut NBC News.

Der massereiche Exoplanet, der sich außerhalb unseres Sonnensystems befindet, wurde im Orbit um den Zentauren fotografiert, ein Paar von Sternen 325 Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Zentaur. laut CNN, und ist das heißeste und größte Doppelsystem, das Astronomen je gefunden haben.

Das Centauri-System b ist 15 Millionen Jahre alt, jung im Vergleich zur 4,6 Milliarden Jahre alten Sonne der Erde und laut Medienberichten mindestens sechsmal so groß und dreimal heißer. Dies ist das erste Mal, dass ein Wissenschaftler einen Stern mit mehr als der dreifachen Masse der Erdsonne entdeckt hat, fügte CNN hinzu.

„Wir hatten schon immer eine sehr sonnensystemzentrierte Sicht darauf, wie Planetensysteme ‚sollen‘ aussehen sollen“, sagt Studienautor Matthias Samland, Postdoktorand am Max-Planck-Institut für Astronomie, in einer Erklärung laut CNN. „In den letzten zehn Jahren hat uns die Entdeckung vieler Planetensysteme in überraschenden und neuen Konfigurationen ermöglicht, unseren historisch engen Blickwinkel zu erweitern. Diese Entdeckung fügt dieser Geschichte ein weiteres spannendes Kapitel hinzu, diesmal für massereiche Sterne.“

