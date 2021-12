Bundesbank und Star Krankenversicherung bündeln ihre Kräfte für Allfinanz

Die Federal Bank hat sich mit Indiens führendem unabhängigen Krankenversicherungsunternehmen Star Health and Allied Insurance Co Ltd als Unternehmensvertreter zusammengetan, um den 8.90 Millionen Bankkunden in 1.291 Verkaufsstellen im ganzen Land eine breite Palette innovativer Krankenversicherungsprodukte anzubieten .

Bankkunden können die Vorteile der Retail- und Group-Affinity-Produkte von Star Health über die verschiedenen Vertriebskanäle der Bank nutzen und helfen den Kunden, alle ihre finanziellen Bedürfnisse unter einem Dach zu decken.

Zur neuen Fusion kommentierte Frau Shalini Warrier, Executive Director und Business Leader – Retail, Federal Bank: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Star Health Insurance, einem führenden Anbieter von Krankenversicherungen. in Indien. Dies ist ein wichtiger Schritt für Star Health und die Bundesbank. Durch diese Partnerschaft werden wir unseren Kunden eine breite Palette an günstigen Krankenversicherungsprodukten anbieten können. Wir freuen uns auf die Allianz mit Star Health Insurance“.

„Wir bei Star Health glauben, dass eine Krankenversicherung für jeden Bürger unerlässlich ist. Unsere strategische Partnerschaft mit der Bundesbank wird uns helfen, ihre Kunden zu erreichen und sie vor steigenden Gesundheitskosten zu schützen. Es ist uns eine große Freude, dies mitteilen zu können. mit der Federal Bank, einer der führenden Geschäftsbanken des privaten Sektors, und wir freuen uns auf eine langfristige und für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft“, sagte Herr Anand Roy, Managing Director von Star Health und Allied Insurance Co Ltd. .

