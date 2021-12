Machtrangliste der UEFA Champions League: Liverpool und Bayern München führen Achtelfinal-Auslosung

Die K.o.-Runde findet in der Champions League statt, aber wer sind die Favoriten auf die Trophäe im kommenden Mai in St. Petersburg? Vor der Ziehung am Montag (auf Paramount + und CBS Sports HQ) hier unsere Rangliste derjenigen, die im besten Vereinswettbewerb Europas noch mithalten.

Die obere Ebene: Titel oder Büste

Diese Teams sollten mit nichts weniger als einem Platz im Halbfinale enttäuscht sein, und ehrlich gesagt könnte selbst das nicht genug sein, so ist ihr Talentprofil.

1. Liverpool (+2)

Werfen Sie eine Decke über einen der ersten drei. Sie alle konnten am 28. Mai den Titel gewinnen und alle hatten einige prägende Momente in diesem Wettbewerb. Liverpool springt bei dieser Gelegenheit auf den ersten Platz, einfach weil sie die Kontrolle über die auf dem Papier härteste Gruppe im Wettbewerb übernommen haben. Die Tatsache, dass sie in ihren sechs Spielen mit einem tourenstarken Kader, der den AC Mailand eindrucksvoll besiegte – der für die Qualifikation gewinnen musste – eine 100-prozentige Siegesbilanz aufstellten, deutet auf eine Qualität hin, die der Mannschaft von Jürgen Klopp nicht immer zugeschrieben wird.

2. Bayern München (-)

Eine weitere Mannschaft, die in der Gruppenphase ungeschlagen bleibt, obwohl die Realität so ist, dass die Mannschaft von Julian Nagelsmann in dieser Saison möglicherweise nur auf Borussia Dortmund trifft. Dennoch vollzogen sie einen beeindruckenden Austausch, indem sie die geschwächte Opposition beiseite wischten; Die Art und Weise, wie sie Barcelona zu Hause und auswärts angeführt haben, deutet darauf hin, dass sie keine Mannschaft sind, die in die Endphase dieses Wettbewerbs rutscht.

3. Manchester City (-2)

Die Niederlage gegen RB Leipzig dämpfte die Gruppenphase von City, obwohl es bei der 1:2-Niederlage nur wenige Einsätze gab. Gegen stärkeren Gegner holten sie mit 17,07 gegen die Bayern 17,09 die am meisten erwarteten Tore der Bayern (xG) und werden im neuen Jahr sicherlich einen Gang höher legen.

Lust auf noch mehr Berichterstattung in der Champions League? Hören Sie unten und folgen Sie Welcher Sinn! Ein täglicher CBS-Fußball-Podcast wo wir Sie für Kommentare, Übersichten, Zusammenfassungen und mehr über das Feld hinaus und um die Welt bringen.

Ernsthafte Konkurrenten: Wenn es gut läuft, warum nicht wir?

Es liegt sicherlich nicht außerhalb der Vorstellungskraft, dass irgendeines dieser Teams im Mai den Europapokal in Istanbul gewinnen könnte, obwohl es möglicherweise ein paar glückliche Pausen braucht, damit sich das Turnier so entwickelt, wie es sich entwickelt.

4. Ajax (+1)

Sie haben vielleicht nicht die Namen vieler Stars unter sich in dieser Rangliste, aber es gibt nur wenige Teams, die so vollständig sind wie die von Erik ten Hag. In ihrer stärksten Elf scheint alles natürlich zusammenzupassen, die überlappenden Außenverteidiger werden von Anker-Mittelfeldspieler Edson Alvarez geschützt, während Antony und Dusan Tadic ins Innenfeld schießen. David Neres bietet der Front eine willkommene Tiefe, aber man könnte befürchten, dass eine Reihe von Verletzungen ihre Chancen beeinträchtigen könnten.

5. Chelsea (-1)

Thomas Tuchel ist sicherlich besorgt über die Situation von Chelsea nach dem Ende der Gruppenphase mit erneut drei Gegentoren. In der vergangenen Saison waren die Blues eine Maschine, die Spiele abwürgen konnte, nachdem sie die Führung übernommen hatten, jetzt beklagt ihr Manager ihre Unfähigkeit, ein Spiel zu bewältigen. „Es ist so einfach wie die Grundlagen“, sagte er. „Die Grundlagen müssen auf die nächste Stufe gehoben werden, während wir in Führung liegen.“

Schwarze Pferde: unwahrscheinliche Freier, aber trotzdem Freier

Diese Teams sind unwahrscheinlich Meister, aber Chelsea war es vor einer Saison dieses Mal auch. Vielleicht braucht es eine Änderung der Umstände wie bei den Blues bei der Ernennung von Thomas Tuchel, vielleicht eine Neuverpflichtung oder die Enthüllung eines neuen taktischen Plans. Es ist möglich, aber sicherlich nicht wahrscheinlich.

6. Real Madrid (-)

Sie haben vielleicht in dieser Saison aufgrund eines seltenen Mangels an leistungsstarken großen Namen (oder der Wirrungen der vergangenen Jahre zu diesem Zeitpunkt) keine Aufmerksamkeit erregt, aber die Teams von Carlo Ancelotti sind im Allgemeinen die Art von beeindruckendem und flüssigem Team, das sich in diesem Wettbewerb auszeichnet . Ebenso sticht Thibaut Courtois leise hervor. Laut Optas Kennzahlen hat er in dieser Saison die zweithöchste Anzahl an vermiedenen Toren (eine Kennzahl, die die tatsächlichen Gegentore gegen xG bewertet).

7. Paris Saint-Germain (-)

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer und auch PSG hat einfach nicht geklickt, weil Lionel Messi und Kylian Mbappe bei einer Niederlage gegen Club Brügge eine gute Leistung gezeigt haben. Schließlich sollten Aufführungen wie diese die Regel und nicht die Ausnahme für diese Staraufstellung sein. Es ist zumindest eine faszinierende Vorstellung, ob die Mannschaft von Mauricio Pochettino die ausgeglichenste und effizienteste Mannschaft sein könnte, wenn einer der Großen Drei – der so zögerlich ist, zurückzugehen und zu drücken – nicht im Spiel ist.

Mögliche Viertelfinalisten

Eine Runde zu gewinnen ist für diese Teams vielleicht das beste Szenario, es sei denn, bis Februar ändert sich etwas dramatisch.

8. Manchester United (+1)

In vielerlei Hinsicht hat sich gegenüber dem, was wir letzte Woche über die Mannschaft von Ralf Rangnick gesagt haben, nichts geändert. Im Moment sind viele Fortschritte erforderlich. Wir wissen, dass sie eines der talentiertesten Teams in Europa haben. Man kann davon ausgehen, dass sie in der Trainerbank besser geworden sind, indem sie Ole Gunnar Solskjaer durch einen Mann ersetzt haben, der eine klare Vorstellung davon hat, wie Teams spielen sollten. Die unbeantwortete Frage ist, welche Position in der europäischen Hierarchie sie entwickeln könnte.

9. Inter Mailand (-1)

Bei den Ergebnissen und Leistungen von Inter in dieser Saison gab es viel zu bewundern, selbst nach der Niederlage gegen Madrid in der ersten Runde der Gruppenspiele. Die Niederlage am Dienstag im Santiago Bernabeu brachte sie jedoch mit einem Schlag auf die Erde zurück. Vor allem ohne den gesperrten Nicolo Barella geht es ins Achtelfinale, dessen wahnsinniger Schlag Simone Inzaghi um ein wichtiges Rädchen im Mittelfeld berauben wird.

10. Atlético Madrid (+7)

Obwohl das Ergebnis nachdrücklich schien, war Atletis Sieg über Porto sehr reich, ein Sieg, der sie bis ins Achtelfinale führte, und Diego Simeone wird wissen, dass es noch viel zu tun gibt, um dieses Team im Achtelfinale zu einer starken Mannschaft zu machen. Das Rohmaterial ist da und ein weiterer fulminanter Auftritt von Antoine Griezmann auf der größeren Bühne verheißt Gutes. Nun, um diese Verteidigung zu reparieren.

Wäre gut daran eine Runde zu gewinnen

Diese weitgehend sekundäre Samengruppe wird sich freuen, so weit gekommen zu sein, aber vielleicht endet ihre Reise dort abrupt.

11. Klein (+1)

Drei von drei Siegen sind der richtige Weg, um die Gruppenphase zu beenden, was es Lille ermöglicht, die Führung der Gruppe G zu übernehmen und damit vielleicht ein günstigeres Unentschieden. Sie werden Jonathan Ikone vermissen, wenn er erwartungsgemäß vor der Wiederaufnahme des Achtelfinals zur Fiorentina wechselt, obwohl mit Timothy Weah, Angel Gomes und natürlich Jonathan David im Achtelfinale jede Menge junges Offensivtalent zum Einsatz kommt.

12. Juventus (-1)

In der Gruppe H haben sie zwar den ersten Platz belegt, aber selbst ein 1:0-Sieg gegen Malmö war für Juventus zutiefst enttäuschend. Paulo Dybala hatte Mühe, sich gegen einen der schwächeren Champions-League-Gegner durchzusetzen, Moise Kean erzielte zwar einen, verlor aber viel mehr, typisch für ein Team, das um viele Treffer kämpft. Viele Top-Samen werden dafür beten, dass sie sich Massimiliano Allegri anschließen.

13. Sportler (-3)

Die Ergebnisse gegen Ajax haben die Vorgaben von Sporting eher ausgelöscht, aber an den Leistungen anderswo in der Gruppe C gab es viel zu mögen, darunter eine beeindruckende Niederlage von Borussia Dortmund in einer Siegesserie von 12 Spielen. Wenn diese Mannschaft im neuen Jahr zusammenhält, dann bietet ein Mittelfeldspieler aus Joao Palhinha und Matheus Nunes eine beeindruckende Balance und die Art von Solidität, die es Pedro Gonçalves und Pablo Sarabia ermöglichen könnte, sich auf dem Platz zu behaupten.

14. Villarréal (+1)

Von Unai Emerys Seite gibt es viel zu bewundern, um auf der Straße das gewünschte Ergebnis zu erzielen, insbesondere unter den schwierigen Umständen, die ein verschobenes Spiel in Bergamo mit sich brachte, aber das täuschen nicht darüber hinweg, dass die Form außerhalb von Villarreal schön war meistens schlecht. diese Saison. Wenn sich das bis zum Frühjahr nicht ändert, wird ihr Engagement in der Champions League von kurzer Dauer sein.

15. Benfica (-1)

Obwohl sie defensiv schwer zu schlagen scheinen, setzte die Mannschaft von Jorge Jesus die offensive Gruppenphase kaum in Brand, erzielte in nur drei ihrer Gruppenspiele ein Tor und verzeichnete die niedrigste xG-Zahl (sieben von sechs Spielen) aller Mannschaften, um das letzte zu erreichen 16. Darwin Nunez sah beeindruckend aus – Rang sechs in Rennen im Strafraum – aber Benfica als Ganzes hat möglicherweise nicht die offensive Qualität, um die Spitzengegner wirklich auf die Probe zu stellen.

16. Red Bull Salzburg (-)

Als erstes österreichisches Team seit Sturm Graz 2000/01, das der Eröffnungsgruppenphase entgangen ist, hat Red Bull Salzburg bereits viel erreicht und Mannschaften wie Mohamed Camara, Jerome Ongenue und Karim Adeyemi sollten nicht von anderen Erfolgen ausgeschlossen werden dieser Wettbewerb. Diese talentierten Spieler haben jedoch wenig Erfahrung damit, wie das Leben an der Spitze der Champions League aussehen kann. Sie können einem schwierigen Erwachen gegenüberstehen.

Europa League-Qualifikation

17. Borussia Dortmund (+6)

18. Porto (-5)

19. Sevilla (-1)

20. Atalanta (-1)

21. RB Leipzig (+5)

22. Barcelona (-1)

23. Zenit Sankt-Petersburg (+2)

24. Sheriff Tiraspol (-)

Außerhalb Europas

25. AC Mailand (-3)

26. Wolfsburg (-6)

27. Club Brügge (-)

28. Jungen (-)

29. Dynamo Kiew (-)

30. Schachtar Donezk (-)

32. Malmö (+1)



32. Besiktas (-1)