Putin will seine eigene Monroe-Doktrin | Nachrichten, Sport, Jobs

WASHINGTON Als die Union darum kämpfte, sich im Bürgerkrieg zu behaupten, verlegte das Frankreich Napoleons III. Truppen nach Mexiko, stürzte das Regime von Benito Juárez, gründete eine Monarchie und setzte den österreichischen Erzherzog Maximilian von Habsburg als Kaiser von Mexiko auf den Thron – einen Monat lang vor Gettysburg.

Besorgt tat die Union nichts.

Als der Krieg 1865 endete, jedoch auf Wunsch von People. Ulysses S. Grant und William Sherman schickte die Union 40.000 Soldaten an die mexikanische Grenze.

Außenminister William Seward entsandte General John Schofield mit folgenden Anweisungen nach Paris: „Ich möchte, dass du deine Beine unter Napoleons Mahagonibaum steckst und ihm sagst, dass er Mexiko verlassen muss.“

Amerikanische Truppen an der mexikanischen Grenze überzeugten Napoleon zum Gehorsam, obwohl Maximilian sich tapfer weigerte zu gehen und gefangen genommen und vor ein Erschießungskommando gestellt wurde.

Der Punkt der Episode für die heutige Krise in der Ukraine?

Eine mächtige Armee an der Grenze eines Landes kann eine Botschaft senden und Bedingungen diktieren, ohne in den Krieg zu ziehen und ohne in den Krieg zu ziehen.

Wir wissen nicht, ob der russische Präsident Wladimir Putin beabsichtigt, seine 100.000 Soldaten jetzt an die ukrainischen Grenzen zur Krim, zum Donbass und zu Weißrussland in das Land zu schicken, um mehr Territorium zu besetzen.

Aber die Botschaft des russischen Militärs ist eindeutig: Putin will seine eigene Monroe-Doktrin. Putin will die Ukraine dauerhaft aus der Nato ausschließen.

Wenn seine Forderungen nicht akzeptabel sind, sagt Putin mit seinen Truppen an der Grenze, behalten wir uns das Recht vor, unsere Armee in die Ukraine zu schicken, um unsere lebenswichtigen nationalen Interessen zu schützen, indem wir kein feindliches Militärbündnis vor unserer Haustür haben.

US-Beamte beschrieben eine russische Invasion als „unmittelbar bevorstehend“, ein Angriff, der kommen könnte „jeden Tag.“

Angesichts der russischen Vorbereitungen und der Größe seiner Streitkräfte sagten einige US-Beamte letzte Woche, dass Kiew innerhalb von Stunden nach einem Angriff fallen könnte und es 50.000 zivile Opfer und 5 Millionen ukrainische Flüchtlinge geben könnte.

Die ukrainischen Führer sind weniger alarmierend und argumentieren, dass eine Invasion nicht unmittelbar bevorsteht und dass noch Raum für eine Verhandlungslösung besteht.

Russische Beamte verachten US-Behauptungen, dass sie kurz vor einer Invasion stehen. Letztes Wochenende twitterte der stellvertretende Botschafter Russlands bei den Vereinten Nationen: „Der Wahnsinn und Alarmismus gehen weiter. … Was wäre, wenn wir sagen würden, dass die Vereinigten Staaten London in einer Woche übernehmen und 300.000 Zivilisten töten könnten?

Wenn Russland einfallen und über das hinausgehen würde, was Präsident Joe Biden früher als a bezeichnete „kleiner Einbruch“ Das Ereignis könnte die Geschichte verändern.

Eine große Invasion würde automatische und schwere Sanktionen gegen Russland auslösen, die europäischen Volkswirtschaften auf beiden Seiten des Konflikts lahmlegen und Putin zwingen, sein Land weiter in ein eurasisches Bündnis mit China einzubeziehen. Doch letztlich ist es China, nicht die Vereinigten Staaten oder die NATO, die die langfristige Bedrohung für Russland darstellt.

Weder wir noch Europa haben Ansprüche auf russisches Territorium.

Aber China, mit einer Wirtschaft, die zehnmal größer ist als Russland, und einer Bevölkerung, die zehnmal größer ist, hat historische Ansprüche auf das, was heute russisches Land nördlich der Flüsse Amur und Ussuri ist. Russen, die in Sibirien und im Fernen Osten leben, sind den zig Millionen Chinesen südlich der Grenze weit überlegen. Diese russischen Länder sind reich an Ressourcen, die von China begehrt werden. In diesen Grenzregionen gerieten die beiden Nationen Ende der 1960er Jahre nahe an einen Krieg.

Um auf die Analogie der Vereinigten Staaten zurückzukommen, die auf den richtigen Moment warten, um Frankreich aus Mexiko zu vertreiben, scheinen China und Russland jetzt beide stärker, vereinter, selbstbewusster und antiamerikanischer zu sein, als sie es um die Jahrhundertwende zu sein scheinen .

Russland fordert nun, dass seine Grenzregionen – Ex-Warschauer-Pakt-Staaten und Ex-Sowjetrepubliken – frei von NATO-Einrichtungen und -Truppen sind.

Ein halbes Dutzend Länder des ehemaligen Warschauer Pakts und drei Republiken der UdSSR – Litauen, Lettland und Estland – sind Mitglieder der NATO.

China, mit einer viel größeren Wirtschaft und einem viel größeren Militär als um die Jahrhundertwende, wird auch selbstbewusster in Bezug auf seine territorialen Ansprüche. Dazu gehören Ansprüche gegen Indien im Himalaya, gegen ein halbes Dutzend Nationen am Südchinesischen Meer, einschließlich unseres Verbündeten, der Philippinen, gegen Taiwan und Ansprüche über die von Japan kontrollierten Senkaku-Inseln.

Die kombinierte Stärke und Reichweite Russlands und Chinas nimmt zu, während die Vereinigten Staaten nach Afghanistan mit Herausforderungen für ihre Ressourcen konfrontiert sind, denen sie zunehmend überfordert zu sein scheinen.

Russland hat innerhalb weniger Monate eine auf 127.000 bis 175.000 Mann geschätzte Armee direkt hinter der Grenze zur Ukraine aufgebaut, während die Vereinigten Staaten am Wochenende 3.000 Soldaten nach Rumänien, in Deutschland und Polen, entsandt haben.

Wo ist hier die Abschreckung?

Noch einmal, Putins Forderungen, dass die ehemaligen Warschauer Pakt-Staaten und die Sowjetrepubliken von NATO-Einrichtungen ferngehalten werden und dass ein Ende der NATO-Erweiterung, falls angenommen, die Ukraine, Georgien, Moldawien und Weißrussland dauerhaft ausschließen würde.

Aber wenn Moskau darauf drängt, die NATO-Truppen von seinen Grenzen abzuziehen, bedeutet das eine endlose Reihe diplomatischer und militärischer Zusammenstöße oder die Anerkennung einer russischen Einflusssphäre durch die USA, in die die NATO nicht hineinreicht.

Kurz gesagt, eine Putin-Monroe-Doktrin.

Patrick J. Buchanan ist der Autor von „Nixons Kriege im Weißen Haus: Die Schlachten, die einen Präsidenten gemacht und gebrochen und Amerika für immer geteilt haben.“ Um mehr über Patrick Buchanan zu erfahren und Artikel anderer Creators-Autoren und Cartoonisten zu lesen, besuchen Sie die Creators-Website unter www.creators.com.

