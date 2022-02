Isabelle Huppert schaut sich ihre vergangenen Filme nicht an, aber sie wird darüber sprechen

BERLIN – Isabelle Huppert mag keine Nostalgie. In ihrer fünf Jahrzehnte währenden Karriere hat die 68-jährige französische Schauspielerin in mehr als 120 Filmen mitgewirkt, darunter wiederkehrende Kooperationen mit einigen der wichtigsten Filmemacher des europäischen Kinos der Nachkriegszeit. Ihre Fähigkeit, zerbrechliche Verletzlichkeit, intellektuelle Stärke und eisige Höhe (oft gleichzeitig) in Filme wie Michael Hanekes „Die Klavierlehrerin“ und Paul Verhoevens „Elle“ zu kanalisieren, machte sie zu einem der wenigen wahren Superstars des internationalen Arthouse-Kinos.

Die Internationalen Filmfestspiele Berlin verleihen ihm am Dienstag einen Goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk, den Huppert laut einer Pressemitteilung des Festivals nach einem positiven Coronavirus-Test nicht persönlich entgegennehmen wird.

Das Festival wird ihre Karriere immer feiern, indem sie sieben ihrer Filme zeigt, obwohl Huppert kürzlich in einem Telefoninterview sagte, dass sie wenig Interesse daran habe, zurückzublicken. Sie erklärte, dass es bei der Auszeichnung „so sehr um die Gegenwart und die Zukunft wie um die Vergangenheit“ gehe. Sie fügte hinzu, dass sie ihre alten Filme selten wiedersehe: „Ich habe keine Zeit, mir neue Filme anzusehen. Warum sollte ich Zeit damit verschwenden, meine vorherigen anzuschauen? »

Hupperts Zeitplan ist fast komisch. Sie hat derzeit einen Film („Promises“) in den französischen Kinos und drei weitere sollen in den kommenden Monaten veröffentlicht werden. Ein weiterer, „About Joan“, wird dieses Jahr auf den Berliner Filmfestspielen gezeigt. Derzeit dreht sie mit dem französischen Regisseur Jean-Paul Salomé „The Union Lady“, in diesem Jahr ist Huppert auch mit zwei Theaterstücken auf Tour. Sie enthüllte auch, dass sie im nächsten Film von François Ozon auftreten würde.