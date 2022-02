Nawalny drohen weitere 15 Jahre Haft, da in Russland ein neuer Prozess beginnt

Aleksei A. Nawalny, der prominenteste Machtherausforderer des Präsidenten Wladimir W. Putin aus Russland, erschien am Dienstag vor Gericht, um Anklagen wegen Unterschlagung und Missachtung des Gerichts zu stellen, die seine Haftstrafe auf 15 Jahre verlängern könnten.

Der Prozess beginnt, als Herr Putin die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zog, indem er sich an einem Spiel mit hohen Einsätzen beteiligte Showdown mit dem Westen um die Ukraine. Unterstützer von Herrn Nawalny haben gesagt, dass sie glauben, dass der Prozess absichtlich zeitlich mit der Krise zusammenfällt, um von seinem Fall abzulenken.

Das Verfahren fand in einem Gefängnis außerhalb von Moskau statt, wo Herr Nawalny, der Herrn Putin beschuldigte, seinen Sicherheitsdiensten befohlen zu haben, ihn zu ermorden, eine Haftstrafe verbüßt, die im nächsten Jahr endet. Der Kreml hat die Anschuldigungen von Herrn Nawalny zurückgewiesen.

Der sichtlich dünnere Herr Nawalny stand in seiner Gefängnisuniform in einem provisorischen Gerichtssaal und beschuldigte das Gericht, den Prozess absichtlich in einer Strafkolonie wenige Stunden von Moskau entfernt abgehalten zu haben, um die Aufmerksamkeit der Medien zu verringern und die Arbeit seiner Anwälte zu behindern, die nicht mitgebracht werden durften ihre Laptops mit Koffermaterialien.