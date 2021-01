Proteste in Russland: Julia Navalnaja, Ehefrau von Alexey Navalny, in Moskau inhaftiert

“Yulia Navalnaya wurde während der Demonstration verhaftet! Freiheit für die Navalnys!” sagte ein Tweet vom Navalny-Team.

Laut OVD-Info, einer unabhängigen Website, die Verhaftungen überwacht, wurden bisher 1.643 Personen in ganz Russland wegen nicht autorisierter Proteste verhaftet. Diese Zahl wird voraussichtlich zunehmen.

Anhänger von Navalny, der nun seit zwei Wochen in Haft ist, sagten, sie planten landesweite Proteste in mindestens 120 Städten, die jeweils um 12.00 Uhr Ortszeit in dieser Stadt beginnen sollten. Das Land umfasst 11 Zeitzonen.

Laut einem CNN-Team vor Ort planten Demonstranten in Moskau, zum Internierungslager Matrosskaya Tishina zu gehen, in dem Navalny festgehalten wird. Die örtlichen Behörden schlossen nacheinander die U-Bahn-Stationen, die zum Internierungslager im nordöstlichen Bezirk von Sokolniki führten.

Vor seiner gemeldeten Inhaftierung Yulia navalnaya gepostet a Foto auf Instagram zeigt sie bei einer Demonstration in der Gegend. “Es ist großartig in Sokolniki heute!” Sagte Navalnaya in der Bildunterschrift neben einem Foto, das sie mit erhobenen Händen zeigt, gefolgt von einer Kolonne von Menschen.

Nawalny wurde am 17. Januar, kurz nach seiner Ankunft in Moskau, nach monatelanger Behandlung in Deutschland verhaftet, nachdem er im August 2020 mit dem Nervenagenten Novichok vergiftet worden war. Er machte die russische Regierung für die Vergiftung verantwortlich, eine Behauptung, die der Kreml wiederholt bestritten hat.

Der Politiker befindet sich derzeit vor einer Gerichtsverhandlung am 2. Februar in Haft, in der ein Gericht entscheiden wird, ob seine Bewährungsstrafe wegen Betrugs in einem Unterschlagungsfall von 2014 in eine Gefängnisstrafe umgewandelt werden soll, da die russischen Behörden dies als Verstoß gegen die Bedingungen ansehen. seiner Bewährungsstrafe.

Am Donnerstag erschien Navalny per Videolink von Matrosskaya Tishina bei einer Anhörung, in der seine Berufung gegen die Inhaftierung vor der Anhörung nächste Woche wurde abgewiesen.

Bei dieser Anhörung forderte Navalny die Demonstranten auf, weiter auszugehen. “Sie sind die letzte Barriere, die die Machthaber daran hindert, alles zu stehlen. Sie sind die wahren Patrioten”, sagte er. “Sie können uns nicht einschüchtern – wir sind die Mehrheit.”

Live-Video-Feeds und Social-Media-Videos am Sonntag zeigten Menschenmengen, die sich in einer Reihe von Städten versammelten und in Anlehnung an den russischen Präsidenten Wladimir Putin „Putin ist ein Dieb“ sangen.

In der russischen Stadt Nowosibirsk in Sibirien zeigte ein Live-Video, wie die Polizei Fahrer festnahm, die ihre Autos zur Unterstützung der Demonstranten hupten. Als Antwort hörte man Demonstranten singen: “Lass sie gehen!”

Man konnte Leute mit gebundenen Ellbogen sehen, die Ketten bildeten und “Freiheit!” Sangen. und “Gib unser Geld zurück!” als sie vor dem Rathaus im Zentrum von Nowosibirsk standen. Vor ihnen standen Reihen von Bereitschaftspolizisten.

Man hörte Demonstranten durch die verschneiten Straßen marschieren und singen: “Russland ohne Putin!” und “eins für alle und alle für einen”.

Das russische Innenministerium hatte zuvor die russischen Bürger davor gewarnt, an “nicht autorisierten” Protesten teilzunehmen. “Das russische Innenministerium fordert die Bürger auf, nicht an nicht autorisierten Protesten teilzunehmen”, sagte das Ministerium in einem Instagram-Beitrag.

Nach russischem Bundesgesetz müssen Organisatoren mindestens 10 Tage im Voraus bei den örtlichen Behörden Beschwerde einlegen, um die Erlaubnis zur Organisation einer Veranstaltung zu erhalten.

Polizeigewahrsam in Moskau

Navalnys Team kündigte über seine Social-Media-Konten neue Sammelpunkte für Demonstranten in den Städten Moskau und St. Petersburg an, nachdem die russischen Behörden vor den Kundgebungen einige Straßen und U-Bahn-Stationen blockiert hatten.

Auf den Straßen im Zentrum von Moskau waren am frühen Sonntag Sicherheitskräfte in Kraft, darunter der Lubjanka-Platz, auf dem sich das Hauptquartier des Russischen Föderalen Sicherheitsdienstes (FSB) befindet.

Rebecca Ross, Sprecherin der US-Botschaft in Moskau, forderte Russland auf, die internationalen Menschenrechte zu respektieren, da im ganzen Land Proteste stattfinden.

„Vor den geplanten Protesten zur Unterstützung von @Navalny haben die russischen Behörden Aktivisten und Journalisten präventiv festgenommen und die Innenstadt von Moskau blockiert. Berichte von Hunderten von Demonstranten, die heute in Russland inhaftiert sind. Russland muss die internationalen Verpflichtungen zugunsten der Menschenrechte einhalten “, sagte Ross getwittert Sonntag.

Das CNN-Team in Moskau sah, wie die Polizei Demonstranten festnahm, um den Beginn des Protestes in der Hauptstadt zu verhindern.

Die Behörden sagten vor den Protesten am Sonntag, dass einige Straßen im Zentrum von Moskau geschlossen, sieben U-Bahn-Stationen geschlossen und kein Alkohol den ganzen Tag in Glasbehältern verkauft werden könne.

Laut der russischen staatlichen Nachrichtenagentur TASS werden Cafés, Restaurants und andere Catering-Einrichtungen am Sonntag im Stadtzentrum geschlossen.

Sanktionen beantragt

Mehr als 2.100 Menschen, einschließlich Navalnaya, waren hat letztes Wochenende aufgehört bei Versammlungen in fast 100 Städten laut OVD-Info.

Vor der letzten Demonstration Navalnaya hat ein Foto auf Instagram gepostet von seiner Familie. Das Foto zeigt Familienmitglieder, darunter ihren Ehemann Alexey und ihren Bruder Oleg Navalny, die Anfang dieser Woche in Moskau festgenommen wurden.

“Wenn wir schweigen, werden sie morgen jedem von uns nachkommen”, schrieb sie in einer dem Foto beigefügten Nachricht und bezog sich dabei auf die russischen Behörden.

Navalnaya bezog sich auch auf Putin und Ermittlung von der Navalny Anti-Corruption Foundation (FBK) in Putins Reichtum und einem luxuriösen Palast, den er am Schwarzen Meer besitzen würde.

“In einem 16-stöckigen Bunker mit einer Wasserdisco entscheidet zufällig eine verängstigte Person über unser Schicksal – er könnte beschließen, einen einzusperren und einen anderen zu vergiften”, schrieb sie.

Der Kreml hat wiederholt jegliche Beteiligung an Alexey Navalnys Vergiftung mit Novichok bestritten.

FBK forderte US-Präsident Joe Biden auf Sanktionen verhängen Von mindestens acht hochrangigen russischen Persönlichkeiten steht er Putin nahe.

Der Exekutivdirektor der FBK, Vladimir Ashurkov, der den Brief unterschrieb, sagte CNN am Samstag, dass die Stiftung die Vereinigten Staaten auffordert, Putin unter Druck zu setzen, Navalny freizulassen.