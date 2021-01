Die Kunst des Lügens? Je größer desto besser

Größere und ätzendere Lügen, die nicht nur mit den Zahlen spielen, sondern die Realität neu gestalten, haben in Ungarn außergewöhnliche Anziehungskraft gefunden. Dort stellte der populistische Führer Viktor Orban den ungarisch-jüdischen Finanzier und Philanthrop George Soros als vor das dunkle Gehirn eine finstere Verschwörung, um die Souveränität des Landes zu untergraben, die ursprünglichen Ungarn durch Einwanderer zu ersetzen und traditionelle Werte zu zerstören.

Die Stärke dieser antisemitischen Verschwörungstheorie, sagte Peter Kreko, Geschäftsführer von Politisches Kapital, Eine Forschungsgruppe in Budapest hat Herrn Orban lange kritisiert, liegt in seiner Forderung nach einer “Stammes-Denkweise”, die alle Themen als einen Kampf zwischen “Gut und Böse, Schwarz und Weiß”, verwurzelt sieht im Interesse eines bestimmten Stammes.

“Die Kunst der Stammespolitik besteht darin, dass sie die Realität prägt”, sagte Kreko. “Lügen werden zur Wahrheit und erklären alles in einfachen Worten.” Und politische Kämpfe, fügte er hinzu, „werden zu einem Krieg zwischen Gut und Böse, der vom Stammeshäuptling bedingungslose Unterstützung verlangt. Wenn Sie sich gegen Ihre eigene Seite aussprechen, verraten Sie es und werden aus dem Stamm geworfen.

Was dies so gefährlich macht, sagte Kreko, ist nicht nur, dass “Tribalismus mit Pluralismus und demokratischer Politik unvereinbar ist”, sondern dass “Tribalismus eine natürliche Form der Politik ist: Demokratie ist eine Abweichung. “.

In Polen hat Jaroslaw Kaczynskis zutiefst konservative Partei für Recht und Gerechtigkeit, die seit 2015 an der Macht ist, ihre eigene vielseitige, die Realität verändernde Verschwörungstheorie gefördert. Es dreht sich um die wiederholt bestrittene Behauptung der Partei, dass der Tod von Dutzenden hochrangiger polnischer Beamter im Jahr 2010, darunter der Bruder von Herrn Kaczynski – damals Präsident von Polen – in einem Flugzeugabsturz in Westrussland war das Ergebnis einer Verschwörung, die von Moskau inszeniert und von den Rivalen der Partei in Warschau unterstützt oder zumindest vertuscht wurde.