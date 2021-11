China stuft diplomatische Beziehungen zu Litauen in Taiwan-Frage herab

China betrachtet Taiwan, das autonom und demokratisch regiert ist, als sein eigenes Territorium ohne Recht auf staatliche Fallen und hat den Druck auf die Länder erhöht, ihre Beziehungen zur Insel, auch inoffizielle, zu verschlechtern oder abzubrechen.

Peking hatte zuvor seine Wut darüber geäußert, dass Litauen – das formelle Beziehungen zu China und nicht zu Taiwan unterhält – Taiwan erlaubt, sein Büro im Land zu eröffnen, und seinen Botschafter im August abberufen.

Taiwans Repräsentanz in Litauen wurde am Donnerstag eröffnet. Andere taiwanesische Büros in Europa und den Vereinigten Staaten verwenden den Namen der Stadt Taipeh und vermeiden einen Hinweis auf die Insel selbst, was Peking weiter verärgert hat.

Das chinesische Außenministerium sagte in einer unverblümten Erklärung, Litauen ignoriere Chinas „feierliche Position“ und grundlegende Standards der internationalen Beziehungen, indem es Taiwan erlaubt, seine Repräsentanz in Litauen zu errichten.

Diese Entscheidung „untergrub Chinas Souveränität und territoriale Integrität und mischte sich ernsthaft in Chinas innere Angelegenheiten ein“, was einen „schlechten Präzedenzfall auf internationaler Ebene“ darstellte, sagte er und fügte hinzu, dass die Beziehungen auf die Ebene der Geschäftsträgerschaft herabgestuft würden, eine niedrigere Ebene als die des Botschafters. „Wir fordern die litauische Seite dringend auf, ihre Fehler sofort zu korrigieren und die unerschütterliche Entschlossenheit und Entschlossenheit des chinesischen Volkes, die nationale Souveränität und territoriale Integrität zu wahren, nicht zu unterschätzen.“ Egal, was Taiwan tut, es kann nichts daran ändern, dass es zu China gehört, fügte das Ministerium hinzu. Taiwan sagt, es sei ein unabhängiges Land namens Republik China, wie es offiziell heißt, und dass die Volksrepublik China es nie regiert habe und nicht in seinem Namen sprechen darf. READ Indien kritisiert Chinas neues Grenzgesetz inmitten von Grenzspannungen Taiwan wurde durch die wachsende internationale Unterstützung angesichts des militärischen und diplomatischen Drucks Chinas, insbesondere der Vereinigten Staaten und einiger ihrer Verbündeten, ermutigt. Washington hat Vilnius seine Unterstützung angeboten, um dem chinesischen Druck zu widerstehen, und Litauen wird diese Woche einen Exportkreditvertrag über 600 Millionen Dollar mit der US-Import-Export-Bank unterzeichnen. Nur 15 Länder unterhalten formelle diplomatische Beziehungen zu Taiwan. Taipeh könnte nach den Präsidentschaftswahlen in Honduras Ende dieses Monats einen weiteren Verbündeten an Peking verlieren, wo ein von großen Oppositionsparteien unterstützter Kandidat Meinungsumfragen anführt. Falls er gewählt wird, hat Xiomara Castro zugesagt, offizielle Beziehungen zu China aufzunehmen.