PM befiehlt, vorrangig alle notwendigen Maßnahmen zur Steigerung der Exporte zu ergreifen

Premierminister Imran Khan hat angeordnet, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Exporte vorrangig zu steigern.

Als Vorsitzender des wöchentlichen vorrangigen Sektortests in Islamabad am Donnerstag forderte er die Formulierung eines umfassenden Aktionsplans zur Steigerung der Exporte wertvoller Güter in großem Umfang.

Während des Treffens zur Überprüfung des wirtschaftlichen Umfangs wurde der Premierminister ausführlich über die Schritte zur Erhöhung der Exportkapazität informiert.

Als Vorsitzender des Treffens zur wissensbasierten Wirtschaft forderte der Premierminister Vorschläge zur Aufstockung des Budgets für die Bildungsentwicklung.

Während des Treffens informierte Dr. Ata-ur-Rehman den Premierminister über die Fertigstellung der Österreichischen Hochschule für Angewandte Wissenschaften und Ingenieurwissenschaften Pakistan in Haripur Hazara in einer Rekordzeit von 2,5 Jahren.

Bei einem weiteren Treffen zum Thema Landwirtschaft wurde der Premierminister über die Fortschritte der in Zusammenarbeit mit dem Institut für Politik für nachhaltige Entwicklung erstellten Scorecard zur Ernährungssicherheit informiert.

Imran Khan aktualisierte die strenge Überwachung des Zuckerverkaufs und holte Informationen von Mühlen, um genaue Daten zu erhalten.

Der Premierminister fügte hinzu, dass die Ernährungssicherheit für Pakistan in den nächsten zehn Jahren von größter Bedeutung sei und daher der Plan strikt befolgt werden sollte.