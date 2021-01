SpaceX bricht mehrere statische Feuerversuche von Raumfahrzeugen ab und rollt den Testtank auf das Pad

SpaceX hat versehentlich das genaue Gegenteil der Seriennummer 9 (SN9) des Raumschiffs hergestellt und in der vergangenen Woche drei Raptor-Zündtests in vier Stunden abgeschlossen. Inzwischen hat SpaceX drei aufeinanderfolgende statische Brände erlitten. verlassen 20. Januar.

Am 13. Januar feuerte Starship SN9 seine Raptor-Triebwerke dreimal ohne menschliches Eingreifen oder Inspektion erfolgreich ab. Obwohl dies eine beeindruckende Leistung ist, stellte SpaceX-CEO Elon Musk schnell fest, dass zwei der drei Triebwerke der Rakete während der Testkampagne beschädigt wurden. NASASpaceflight.com Später wurde berichtet, dass das Unternehmen nach dem ersten dreimotorigen statischen Brand ein Problem mit einem Raptor entdeckte, das ihn schließlich blockierte und die nächsten beiden statischen Brände mit nur zwei Motoren durchführte.

Zwei der Motoren erfordern kleinere Reparaturen und werden daher abgestellt – Elon Musk (@elonmusk) 15. Januar 2021

SpaceX hatte zunächst fünf Tage Zeit, um die beiden beschädigten Raptors (SN44 und SN46) zu ersetzen, und plante am 18., 19. und 20. Januar Straßensperrungen (ein verräterisches Zeichen für Testpläne). Die Fenster von 18 und 19 öffneten sich ohne jeden Versuch. Schließlich startete SpaceX am 20. den ersten echten SN9-Testversuch von Starship seit dem Motorwechsel gegen 14 Uhr, der jedoch um 15 Uhr gestoppt wurde.

Nach einem extrem schnellen Recycling schaffte es Starship wahrscheinlich innerhalb einer Minute nach der Zündung, aber der zweite Versuch wurde schließlich gegen 15.40 Uhr abgebrochen.

Zwei Stunden später, nachdem SpaceX das Ende seiner Streckensperrung von 17.00 bis 20.00 Uhr verlängert hatte, wurde auch der dritte statische Schussversuch des Starship SN9 auf den Raptor abgebrochen – erneut auf eine Minute oder weniger. Zündung.

SpaceX hielt Starship SN9 nach der dritten Abtreibung etwa eine Stunde lang, begann aber schließlich gegen 18.50 Uhr mit dem endgültigen Abbau und dem endgültigen Druckabbau, was das Ende der Versuche des Tages bedeutete.

Es ist unmöglich zu sagen, was die aufeinander folgenden Abtreibungen am Mittwoch verursacht hat oder ob alle drei Instanzen miteinander verbunden waren. Dies ist möglicherweise frustrierend, wenn man es von der Seite betrachtet. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass die Öffentlichkeit einen wirklich beispiellosen Überblick über den Prozess der Entwicklung und Perfektionierung eines Weltklasse-Launchers von SpaceX hat. Darüber hinaus sollte jede Abtreibung, die Starship erleidet, theoretisch eine Menge wertvoller Daten liefern, die die Starship- und Raptor-Teams verwenden können, um besser zu verstehen, wie das fortschrittliche Fahrzeug und seine Motoren entworfen, gebaut, getestet und betrieben werden.

Höchstwahrscheinlich neigt SpaceX zur Vorsicht (und damit zu vorsichtigen Hardware- und Softwarelimits), während es versucht, Starship SN9 auf sein wahres Ziel der Datenerfassung vorzubereiten – einen Start- und Landeversuch in großer Höhe. SN8.

Start des Starship SN8 und (explosives) Debüt bei der Landung. Das Ziel von SN9 ist es, das Kunststück ohne die Explosion der letzten Sekunde zu reproduzieren. (Richard Angle)

SpaceX ist derzeit geplant am Donnerstag, den 21. Januar, zwischen 8.00 Uhr und 17.00 Uhr CST (UTC-6) eine weitere Runde statischer Feuerversuche vom Raumschiff SN9 zu versuchen.

In der Zwischenzeit startete SpaceX vor mehreren SN9-Abtreibungen am Mittwoch den neuesten Teil einer Reihe von Starship-Testtanks von der Fabrik bis zur Startrampe. Ein Team befestigte den Tank schnell an der Betonplatte und verband ihn mit Bodenunterstützungsgeräten für eine Reihe von Tests, die wahrscheinlich damit enden werden, dass SpaceX den Tank absichtlich unter Druck setzt, bis er platzt. . Bei Erfolg wird die Tür für zukünftige Raumschiffe geöffnet, um Gewicht zu sparen, indem die Dicke der Stahlhaut von 4 mm auf 3 mm verringert wird.

Seien Sie gespannt auf Updates zu den beiden aktiven Testkampagnen.