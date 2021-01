AU Milgate von der AFC Rangers der Austrian Football League entworfen

Milgate verbrachte vier Spielzeiten bei der AU

MÖDLING, ÖSTERREICH – Der Linebacker der Universität, Alfred Nick Milgate (Hilton), wurde von AFC Rangers Mödling von der Austrian Football League für die kommende Saison 2021 eingezogen, teilte der Verein am Donnerstag mit.

Der aus Hilton, New York, stammende Milgate verbrachte vier Spielzeiten bei der AU und markierte schnell sein Rookie-Jahr in der Saison 2016. Er bestritt zehn Spiele und machte eines der größten Defensivspiele der Saison Fangen Sie 66 Yards für einen Touchdown ab, um die Niederlage der Sachsen gegen Mount Union im Viertelfinale der NCAA Division III zu eröffnen. Diese Münze wurde im Dezember zur NCAA-Münze des Monats ernannt.

Milgate zeigte seine sportlichen Fähigkeiten in seiner zweiten Saison und führte das Team mit fünf Interceptions an, darunter einem weiteren, der für einen Touchdown gegen Morrisville zurückkam. Er fügte auch insgesamt 80 Tackles und vier Säcke hinzu. Als Junior war Milgate Fünfter in Empire 8 mit insgesamt 96 Zweikämpfen, wobei zwei Interceptions und zwei Fumbles aufgezeichnet wurden. In seiner zweiten und zweiten Staffel erhielt er das Honourable Mention Empire 8.

Milgate wurde vor der Saison 2019 zum Co-Kapitän des Teams ernannt und gewann das prestigeträchtige Trikot mit der Nummer 32. Er nutzte seine Seniorensaison optimal aus und belegte landesweit den 13. Platz bei den Zweikämpfen pro Spiel (11,1) und den 26. Platz Zweikämpfe um den Verlust pro Spiel (1,8) in 10 Wettbewerben. Er führte auch Empire 8 mit drei erzwungenen Fummeln an. Für seine Bemühungen gewann Milgate die Auszeichnung “First Team All-Empire 8” und wurde der 101. All-American in der Programmgeschichte, nachdem er die Ehre von D3Football.com gewonnen hatte. Er beendete seine AU-Karriere mit 298 Zweikämpfen in 42 Spielen, gut zum neunten Mal aller Zeiten. Er beendete auch mit 34 Zweikämpfen für den Verlust, 8,5 Säcken, vier erzwungenen Fummeln und neun beeindruckenden Interceptions.

Der 1984 gegründete AFC Rangers Mödling ist einer der ältesten American-Football-Clubs in Österreich. spielt seit 2016 in der österreichischen Premier League. Sie haben ihren Sitz in Mödling, nur 22 km südlich von Wien.