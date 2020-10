Plötzlich wieder Hamsterkäufe im Supermarkt: Aldi führt Toilettenpapierregel ein

AfD-Politiker empört sich mit einem Tweet über die Spahn-Infektion

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), eine Schlüsselfigur im Kampf gegen die Koronapandemie in Deutschland, hat sich mit dem Virus infiziert. Sein Ministerium in Berlin gab bekannt, dass er am Mittwochnachmittag positiv auf das Virus getestet wurde.

Dies ist das erste Mal, dass ein Minister aus dem Kabinett von Angela Merkel (CDU) an Covid-19 erkrankt. Spahn sei sofort in häusliche Isolation geraten, hieß es in der Nachricht. “Bisher hatte er nur Erkältungssymptome …

