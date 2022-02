Olympia-Ski Alpin bleibt in Peking in der Familie | Nachrichten, Sport, Jobs

Von DANIELLA MATAR und ANDREW DAMPF AP Sportjournalisten

PEKING (AP) – Der österreichische Skifahrer Johannes Strolz wollte gerade in einem Raum voller Dutzender Reporter auf einer Bühne sitzen, um seine unwahrscheinliche Reise zum Titel in der alpinen Kombination bei den Olympischen Spielen in Peking zu beschreiben, als sein Telefon klingelte. Es war sein Vater.

Während er also im Rampenlicht stand, trat Strolz einige Minuten zurück, um den Anruf entgegenzunehmen, der bei so viel zu teilen verständlich war: Sie sind das erste Vater-Sohn-Duo, das bei demselben olympischen Skirennen Gold gewann.

„Er ist nur verärgert über das, was heute passiert ist, und er freut sich für mich und ist stolz auf mich“, sagte Strolz. „Es ist einfach ein erstaunlicher Moment für uns alle und meine Familie.“

Strolz‘ Vater Hubert gewann bei den Spielen 1988 in Calgary Gold in der Kombination und Silber im Riesenslalom, vier Jahre später in Albertville kam er einem weiteren olympischen Kombinationssieg nahe, verpasste aber ein Tor zum Ende des Rennens. Johannes wurde später in diesem Jahr geboren – 1992 – und Hubert nutzte die bevorstehende Geburt seines Sohnes, um ihm zu helfen, diese verpasste Gelegenheit zu überwinden.

Jetzt kann sich die Familie jedoch über eine weitere Goldmedaille freuen.

Strolz, der erst einen Weltcup-Slalom gewonnen hat, wurde nach der Abfahrt am Donnerstag Vierter. Aber er war eine halbe Sekunde schneller als alle anderen im Slalom und half ihm, den Führenden des ersten Laufs, Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen, um 0,58 Sekunden zu verdrängen.

Das Handgerät addiert die Zeiten einer Abfahrt und einer Slalomfahrt.

Jack Crawford aus Kanada wurde Dritter, 0,68 Sekunden hinter Strolz.

Skifahren ist als Sport bekannt, der von Generation zu Generation weitergegeben wird, und die Olympischen Spiele in Peking werden schnell zu einer Familienangelegenheit.

Im Super-G am Dienstag gewann der amerikanische Läufer Ryan Cochran-Siegle die Silbermedaille, 50 Jahre nachdem seine Mutter Barbara Ann Cochran den Slalom bei den Sapporo Games 1972 gewonnen hatte. Den Super-G gewann Matthias Mayer, ein Österreicher, dessen Vater Helmut gewann im selben Event auch eine Medaille – Silber – in Calgary.

Crawfords Tante, Judy Crawford Rawley, wurde Vierte im Slalom von 1972, den Cochran gewann.

„Sie hat mir immer gesagt, dass sich niemand an den vierten Platz erinnert, und es fühlt sich wirklich gut an, nicht in dieser Situation zu sein“, sagte Crawford, der letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft in der Abfahrt am Montag Vierter und in der Kombination Vierter wurde. „Es ist ein bisschen unversöhnlich, aber bei den Olympischen Spielen ist es wahr – eine Medaille, das ist alles.“

Strolz erzielte mit Platz 10 sein bestes Karriereergebnis in mehr als acht Jahren Weltcuprennen und wurde am Ende der vergangenen Saison aus dem mächtigen österreichischen Kader gestrichen. Dann gewann er letzten Monat einen Slalom in Adelboden in der Schweiz und einen Platz im Team für die Spiele in Peking, wo er weiterhin seine eigenen Slalomski präpariert – wie er es die ganze Saison über getan hat.

Strolz verbrachte am Dienstag „3-4 Stunden“ allein im Wachsraum. Seine Alpinski wurden von einem professionellen Skitechniker präpariert.

„Meine Ski waren perfekt, besonders die Alpinski – das waren absolute Raketen“, sagte Strolz. „Ich habe die Ski bei Matthias Mayer gekauft und er hat offensichtlich sehr schnelle Ski.“

Damals, als Strolz Mühe hatte, ins Team zu kommen, arbeitete er als Verkehrspolizist in seiner Heimatstadt und half auf dem Bauernhof der Familie aus.

Als er sich die Medaille nach Maßstäben der Pandemiezeit um den Hals legte, schüttelte Strolz offensichtlich ungläubig den Kopf.

„Das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte“, sagte Andreas Puelacher, Cheftrainer der österreichischen Herrenmannschaft. „Das österreichische Team ist ein starkes Team und es ist nicht so einfach, in diesem Team zu sein.“

Für Kilde war es seine zweite Medaille in Folge nach Bronze im Super-G.

„Ich bin seit zwei Jahren keinen Slalom mehr gefahren“, sagte der norwegische Sprintspezialist und fügte hinzu, dass er Slalom-Ratschläge von seiner Freundin Mikaela Shiffrin erhalten habe, deren 47 Weltcup-Slalomsiege weltweit die höchsten in einem einzigen Event von einem Mann sind eine Frau. – obwohl die US-Amerikanerin ihre beiden bisherigen Events in Peking nicht abschließen konnte.

„Sie sagte nur zu mir: ‚Halte das Tempo und behalte die Skier unter dir.‘ Und das werde ich tun“, sagte Kilde nach dem Lauf.

Nach dem Slalom erzählte Kilde, wie er „hingefahren ist, nur die Skier ausgerichtet und versucht hat, das Gleichgewicht zu halten“.

Der amtierende Gesamtweltcupsieger Alexis Pinturault hatte einen enttäuschenden ersten Lauf und stürzte dann im Slalom.

Ein weiterer Favorit vor dem Rennen, Loic Meillard aus der Schweiz, machte bei der Abfahrt einen Fehler, konnte aber auf Kurs bleiben. Er konnte den zweiten Lauf nicht beenden, nachdem er ein Tor gefahren war.

Das Rennen am Donnerstag hatte insgesamt nur 27 Teilnehmer, gegenüber mehr als 40 für die Abfahrt und den Super-G Anfang der Woche. Es war das erste Mal in der olympischen Geschichte, dass keine Amerikaner an der Veranstaltung teilnahmen, und es könnte auch das kombinierte Finale bei den Olympischen Spielen gewesen sein, wobei der Internationale Skiverband darauf drängte, parallele Rennen in das Programm aufzunehmen.

„Es ist eine andere Disziplin, eine weitere Chance für uns, bei den Olympischen Spielen Medaillen zu holen“, sagte Kilde. „Also wäre es eine Schande, wenn sie es entfernen würden.“

Der Israeli Barnabas Szollos belegte mit der zweitschnellsten Slalometappe überraschend den sechsten Platz.

Der Abstieg musste um etwa 10 Minuten verzögert werden, als Yannick Chabloz stürzte und in einem Schlitten mitgenommen wurde. Der Schweizer Skifahrer stürzte in eine Barriere und fuhr dann einen Teil des Berges hinunter.

___

