Lost Ark wird nach nur 24 Stunden das am zweithäufigsten gespielte Spiel in der Steam-Geschichte

verlorene Arche hat nach nur 24 Stunden die Marke von 1 Million gleichzeitiger Spieler deutlich übertroffen und ist nach Anzahl der gleichzeitigen Spieler das am zweithäufigsten gespielte Spiel in der Geschichte von Steam. das Diablo-ähnliches MMO, das gestern im Westen gestartet wurde, nachdem Amazon Games mit Smilegate RPG zusammengearbeitet hatte, um es zu lokalisieren und zu übersetzen verlorene Arche und auf Englisch verfügbar machen. Für beides hat er nun simultane Rekorde aufgestellt Counter Strike Global Offensive und Dota 2, die regelmäßig die meistgespielten Spiele auf Steam dominieren.

verlorene Arche ist derzeit so beliebt, dass es zu Serverproblemen gekommen ist und es eine Warteschlange gibt, nur um mit dem Spielen zu beginnen. SteamDB-Listen gleichzeitige Spieler von verlorene Arche bis 1.311.842, bestanden C.S.: LosRekord von 1.308.963 Spielern und Dota 2von 1.295.114.Es ist jedoch unklar, wie viele dieser Spieler das Spiel aktiv spielen und nicht in einer Serverwarteschlange sitzen.

In jedem Fall liegt er jetzt nur noch auf dem zweiten Platz in der Liste der Top-Anwärter PUBG. Er hat noch einen langen Weg vor sich, um zu schlagen PUBGdas Allzeithoch von 3.257.248 Spielern. verlorene Arche ist ein zweiter großer Erfolg für Amazon Games Neue Welt stellte vor vier Monaten einen gleichzeitigen Rekord von 913.634 Spielern auf.

verlorene Arche wurde ursprünglich 2019 in Südkorea veröffentlicht und hat Millionen aktiver Spieler in Südkorea, Russland und Japan. Es ist kostenlos und stieg schnell an die Spitze von Twitch auf und überholte die beliebte Kategorie „Just Chatting“.