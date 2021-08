Shakhtar versenkt Monaco, um die Gruppenphase der Champions League zu erreichen, Sportnachrichten

Shakhtar Donetsk sicherte sich mit einem spektakulären 3:2-Gesamtsieg über Monaco einen Platz in der lukrativen Champions-League-Gruppenphase, nachdem er im Playoff-Rückspiel am Mittwoch nach zwei Toren weniger zurückgeschlagen hatte.

Das ukrainische Team schloss sich RB Salzburg an, als der österreichische Meister die Dänen Bröndby in der Gesamtwertung mit 4:2 besiegte und Sheriff Tiraspol, der als erstes moldawisches Team mit einem 3:0-Sieg in der Gesamtwertung gegen Dinamo Zagreb die Gruppenphase erreichte.

Monaco führte im Hinspiel zu Hause mit 1:0, Monaco drehte das Blatt, als Wissam Ben Yedder am Abend in Charkiw mit 2:0 in Führung ging, bevor der in der zweiten Halbzeit eingewechselte Marlos n’ den Ausgleich mit einem Tor im 74. Minute.

Da die Auswärtstorregel seit dieser Saison in europäischen Vereinswettbewerben nicht mehr gilt, erzwang Shakhtar den letzten Wendepunkt dank eines Eigentors in der 114. Minute von Monacos Kapitän Ruben Aguilar, nachdem die Franzosen eine Reihe von Chancen verpasst hatten.

Ben Yedder brachte an diesem Abend in der 18. Minute einen dominierenden Monaco in Führung und brachte die Gäste in der 39. Minute in Führung, als er eine atemberaubende Flachflanke von links von Caio Henrique nach Hause brachte.

Ben Yedder verfehlte dann auf beiden Seiten der Halbzeit zwei Torhüter und Shakhtar-Torhüter Andriy Pyatov verhinderte in der Nachspielzeit eine großartige Parade von Kevin Volland, nachdem Marlos Shakhtar mit einem sauberen Abschluss innerhalb des kurzen Pfostens eine Rettungsleine gegeben hatte.

Shakhtar war in der Verlängerung ebenfalls auf dem Rückfuß, aber Monaco wurde letztendlich für sein Versagen bestraft, als Aguilar nachließ, um einen Pass abzuwehren und der schleifende Abstand an Torhüter Alexander Nübel im Netz vorbeiging.

Salzburg ging in den ersten 10 Minuten des Rückspiels gegen Bröndby mit 2:0 in Führung, als Benjamin Sesko mit einem klinischen Finish traf und Brenden Aaronson den zweiten Treffer hinzufügte, als er den Ball unter Torhüter Mads Hermansen schob.

Bröndby-Verteidiger Andreas Maxsoe zog in der 62. Minute aus nächster Nähe für die Hausherren ein, aber es war kein Trost für die Dänen, da Salzburg souverän hielt.

Nachdem er Dinamo im Hinspiel zu Hause mit 3:0 besiegt hatte, sicherte sich Sheriff ein torloses Unentschieden in der kroatischen Hauptstadt, um die Chancen erneut herauszufordern, nachdem er in der vorherigen Qualifikationsrunde den Europapokalsieger von 1991, Roter Stern aus Belgrad, besiegt hatte.

Die Auslosung der Gruppenphase findet am Donnerstag in Istanbul statt.