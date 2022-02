Entdeckung des ersten Dinosauriers mit Atemwegserkrankungen

Vor 145 Millionen Jahren muss es einem bestimmten Sauropoden-Dinosaurier geradezu elend gegangen sein. Schleim tropfte aus seinen Nasenlöchern, der Jura-Pflanzenfresser litt an Fieber und einem Husten, der seinen langen, muskulösen Hals erschütterte. Die Krankheit kann sogar tödlich gewesen sein; Die Krankheit beeinträchtigte die Gesundheit des Dinosauriers so stark, dass sie sichtbare Spuren in seinen versteinerten Knochen hinterließ.

Diese seltsamen Überreste sind nun der erste Beweis für eine Atemwegsinfektion bei einem Dinosaurier, schlagen Paläontologen vor.

Was dem armen Sauropoden mit dem Spitznamen „Dolly“ fehlte, war den Wissenschaftlern, die die Überreste des Tieres untersuchten, nicht sofort klar. 2018 Paläontologe Waldmeister Cary vom Great Plains Dinosaur Museum in Montana untersuchte dies Diplodocus-wie Pflanzenfresser, wenn er etwas Seltsames bemerkte. In den Höhlen der Halsknochen des Dinosauriers waren Wucherungen, die fast wie Brokkoli aussahen.

„Ich habe mir viele Wirbel von Sauropoden angesehen und seltsame Dinge gesehen, aber nie so etwas wie diese Strukturen“, sagt Woodruff.

Woodruff veröffentlichte Fotos in den sozialen Medien und erhielt schnell Antworten von Forschern, die zustimmten, dass die Strukturen den Wucherungen ähnelten, die bei lebenden Vögeln und anderen Reptilien beobachtet wurden. Einige dieser Wissenschaftler haben sich Woodruff bei der Untersuchung der Fossilien angeschlossen, die Anzeichen einer Krankheit in der Lunge des Dinosauriers zeigen, schließt das Team ein neuer Artikel im Magazin Wissenschaftliche Berichte.

„Die Krankheit in all ihren Formen ist bei Tieren seit Beginn ihrer Evolution vorhanden“, erklärt Ewan Wolff, Co-Autor der Studie und Paläopathologe am Museum of the Rockies in Montana.

Fossilien wie Dolly ermöglichen es Experten somit, die Entwicklung moderner Krankheiten zu verfolgen. (Lesen Sie auch über Fossilien, die zeigen, dass a T-Rex mit Parasiten infiziert wurde.)

„Exemplare wie dieses können dabei helfen, die Arten von Krankheiten aufzuklären, die Dinosaurier vor Millionen von Jahren befallen haben“, sagt der Paläontologe der University of Wisconsin-Oshkosh. Josef Petersender nicht zum Studienteam gehörte.

Diagnose von Dinosauriern

Die Diagnose einer Dinosaurierkrankheit ist nicht einfach, insbesondere wenn der Patient seit fast 150 Millionen Jahren tot ist. Es gibt viele verschiedene Krankheiten, die Atemwegsinfektionen verursachen können, daher mussten Wissenschaftler die Möglichkeiten eingrenzen.

Hilfsmittel wie Röntgenaufnahmen, CT-Scans und dünne Knochenschnitte können die Mikrostruktur von Fossilien offenbaren und wichtige Informationen hinzufügen. Aber der Hauptbeweis dafür, dass dieser Dinosaurier eine Atemwegsinfektion hatte, kommt vom Vergleich seiner Knochen mit denen anderer Tiere.

Die Vögel sind lebende Dinosaurierund Krokodile sind die nächsten lebenden Verwandten der Dinosaurier als Gruppe, bemerkt Wolff, so dass gemeinsame Krankheiten oder Immunreaktionen zwischen ihnen wahrscheinlich auch für Nicht-Vogel-Dinosaurier wie Dolly relevant waren. Sauropoden wie Dolly hatten auch ein komplexes System von Luftsäcken in und um ihre Knochen als Teil ihres Atmungssystems, ähnlich wie moderne Vögel.

Basierend auf ihrer Studie über Dolly und andere Agenturen schlagen Woodruff, Wolff und ihre Kollegen vor, dass der wahrscheinlichste Schuldige eine Lungenentzündung ist, die als Airsacculitis bekannt ist. Airsacculitis ist kein spezifischer Virus oder Krankheitserreger, sondern beschreibt die Entzündung oder Infektion der Luftsäcke, die durch Bakterien, Pilze oder Viren verursacht werden kann. moderne Hühnerkann sich beispielsweise eine Luftsakkulitis zuziehen E coli wenn sie unter unhygienischen Bedingungen gelagert werden.

„Die Autoren präsentieren einen starken, umständlichen Fall von Airsacculitis“, sagt die Paläontologin Cynthia Faux von der Washington State University, die nicht an der neuen Studie beteiligt war. Eine endgültige Diagnose ist selbst bei lebenden Tieren schwierig, aber die Art und Weise, wie Dinosaurierknochen auf Krankheiten reagierten, zeigt, wie lebende Wirbeltiere auf dieselbe Krankheit reagieren.

„Wir können das, was wir über die bestehende Knochenreaktion auf Krankheiten bei prähistorischen Tieren wissen, anwenden und logische Schlussfolgerungen ziehen“, sagt Faux.

Eine schwere Krankheit

Basierend auf Sichtungen von lebenden Vögeln mit Airsacculitis glauben Woodruff und seine Kollegen, dass Dolly gegen die Krankheit gekämpft haben muss. „Husten, Atembeschwerden, Lethargie, Fieber, Niesen und Durchfall – das sind alles Atemwegssymptome, die sich heute bei Vögeln zeigen“, sagt Woodruff.

Die Krankheit hätte für Dolly ein Todesurteil sein können. Obwohl es keine Möglichkeit gibt, genau zu wissen, wie der Dinosaurier starb, stellt Woodruff fest, dass Diplodociden wie Dolly wahrscheinlich in Herden umgezogen sind, aber ein krankes Tier möglicherweise zurückgefallen ist oder die Gruppe verlassen hat. Die Krankheit hätte sich dann allein für Dolly als tödlich erweisen können, oder es ist möglich, dass ein hungriges Raubtier den kranken Dinosaurier als leichtes Mittagessen betrachtete.

Mehr darüber zu wissen, welche Dinosaurier an welchen Arten von Krankheiten litten, könnte Wissenschaftlern helfen, einige bisher unbekannte Aspekte des Verhaltens von Dinosauriern zu verstehen, sagt Peterson. (Entdecken Sie die vielen Möglichkeiten, wie Wissenschaftler Dinosaurier im heutigen goldenen Zeitalter der Paläontologie neu erfinden.)

Wolff stellt fest, dass sich Airsacculitis bei Vögeln unter anderem in beengten Verhältnissen ausbreitet, wo eine hohe Konzentration von Kot und Eiern Bakterien verbreiten und Krankheiten verursachen kann. Es ist bekannt, dass Sauropoden wie Dolly in Kolonien nisteten, sagt Wolff, und in einigen Situationen kann Airsacculitis Nistplätze von Dinosauriern geplagt haben.

Dollys erkrankte Knochen bieten auch eine einzigartige Verbindung zur Vergangenheit. Einige Krankheiten im Fossilienbestand, wie geheilte Bisse oder gebrochene Knochen, können schwer zu identifizieren sein, sagt Woodruff. Aber Atemwegserkrankungen sind etwas, womit Menschen sehr vertraut sind.

„Wir hatten alle viele der gleichen Symptome und fühlten uns wahrscheinlich genauso schlecht wie Dolly“, sagt Woodruff. „Ich persönlich kenne kein Fossil, mit dem ich mich mehr identifizieren könnte.“