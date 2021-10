Österreichs neuer Staatschef verteidigt Kurz, da die Opposition ihn Kurz-Marionette nennt

Von François Murphy

WIEN (Reuters) – Österreichs neuer Bundeskanzler Alexander Schallenberg hat am Montag eine enge Zusammenarbeit mit seinem zurückgetretenen Vorgänger Sebastian Kurz zugesagt https://www.reuters.com/world/europe/austrias-kurz-says-stepping-down-kanzler- 09.10.2021 Angesichts von Korruptionsvorwürfen nährt die Opposition die Behauptung, der neue Führer werde einfach den Befehlen von Kurz folgen.

Die Grünen, der Juniorpartner von Kurzs Konservativen, hatten um Kurzes Kopf gebeten, nachdem in der vergangenen Woche gegen ihn und neun weitere, darunter hochrangige Helfer, wegen des Verdachts auf Vertrauensmissbrauch, Korruption und Bestechung ermittelt worden war.

Kurz, der jegliches Fehlverhalten bestreitet, ist bislang unangefochtener Parteivorsitzender und übernimmt eine zusätzliche Rolle als Hauptgesetzgeber seiner Partei im Parlament. Seine Gegner sagen, er werde die Politik weiterhin von diesen Positionen aus kontrollieren und als “Kanzler im Schatten” agieren.

“Ich halte die Anschuldigungen (gegen Kurz) für falsch und bin überzeugt, dass sich am Ende herausstellen wird, dass nichts gegen sie war”, sagte Schallenberg, ein Berufsdiplomat, der ein enger Verbündeter von . wurde Kurz. , sagte in einer Medienmitteilung.

“Ich werde natürlich sehr eng (…) mit Sebastian Kurz zusammenarbeiten”, erklärte er in seiner ersten öffentlichen Erklärung nach seinem Ausscheiden als Außenminister.

Schallenberg sagte, er wolle “Rechenschaftspflicht und Stabilität” bringen, aber seine Äußerungen trugen wenig dazu bei, die Opposition zu besänftigen.

“Ich habe das Gefühl, dass er genau das tun will: zurück zum normalen Geschäft und so tun, als wäre nichts passiert”, sagte die liberale Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger und forderte Schallenberg auf, aktiv gegen Korruption zu kämpfen.

FÄDEN ZIEHEN

Auch Kritik aus der Opposition wies Kurz zurück.

“Ich bin kein Schattenkanzler”, sagte er auf Twitter und versprach, die Regierung bei ihrer Arbeit zu unterstützen.

Anti-Korruptions-Staatsanwälte sagen, sie verdächtigen Beamte des konservativen Finanzministeriums, staatliche Gelder verwendet zu haben, um manipulierte Umfragen und Kurz-freundliche Berichterstattung in einer Zeitung aus dem Jahr 2016 zu bezahlen, als Kurz anstrebte, Parteichef zu werden. Er war erfolgreich und gewann im folgenden Jahr eine Parlamentswahl mit dem Versprechen, eine harte Linie bei der Einwanderung zu verfolgen.

Kritiker werfen Kurz vor, ein System oder Netzwerk zu beaufsichtigen, das die Regeln zu Themen wie Parteienfinanzierung und Ernennungen von Staaten missachtet hat, um Macht für ihn und seine Verbündeten zu erlangen. Kurz, gegen den wegen Meineids gesondert ermittelt wird, sagt, alle Anschuldigungen seien falsch.

“Alle Oppositionsparteien sind sich einig, dass sich am Kurz-System nichts ändert. Er hat noch alle Tricks in der Hand und der designierte Kanzler Schallenberg ist Teil dieses Kurz-Systems”, sagte Kai Jan Krainer von den Sozialdemokraten, der dem eine parlamentarische Untersuchungskommission, die mögliche Korruption unter einer früheren Kurz-Regierung untersuchte, sagte dem ORF-Radio.

Während Schallenbergs Vereidigung sagte Präsident Alexander Van der Bellen, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die politischen Institutionen sei durch die Ermittlungen und die enthüllten Textnachrichten, die Kurz und seine Verbündeten hinter den Kulissen zynisch agierten, stark beschädigt.

“Die neu geordnete Regierung hat jetzt eine große Verantwortung, nicht nur die Pläne dieser Regierung erfolgreich zu verfolgen, sondern auch das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Politik wiederherzustellen”, sagte Van der Bellen in seiner Rede.

In einigen der von österreichischen Medien verbreiteten Textnachrichten bezeichnet Kurz einen Rivalen als “Arsch” und scheint einen Koalitionskonflikt zu verursachen, den er vermeiden will. Er bedauerte die Formulierung bestimmter Texte in seiner Rücktrittsrede am Samstag.

(Bericht von François Murphy; herausgegeben von Philippa Fletcher)