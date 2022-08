Noida: Eine Seemeile Luftraum um die Zwillingstürme ist am Sonntag kurzzeitig nicht für Flüge verfügbar

zeenews.india.com versteht, dass Ihre Privatsphäre für Sie wichtig ist, und wir verpflichten uns, die von uns verwendeten Technologien transparent zu machen. Diese Cookie-Richtlinie erklärt, wie und warum Cookies und andere ähnliche Technologien auf Ihrem Gerät gespeichert und von diesem aus aufgerufen werden können, wenn Sie die zeenews.india.com-Websites verwenden oder besuchen, die auf diese Richtlinie verlinken (zusammen „die Websites“). Diese Cookie-Richtlinie sollte in Verbindung mit unserer Datenschutzrichtlinie gelesen werden.

Indem Sie weiterhin auf unseren Websites surfen oder diese nutzen, stimmen Sie zu, dass wir Cookies und andere Tracking-Technologien wie in dieser Richtlinie beschrieben speichern und darauf zugreifen dürfen.

Was sind Cookies und andere Tracking-Technologien?

Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die gespeichert und von Ihrem Gerät abgerufen werden kann, wenn Sie eine unserer Websites besuchen, vorausgesetzt, Sie stimmen zu. Andere Tracking-Technologien funktionieren ähnlich wie Cookies und platzieren kleine Datendateien auf Ihren Geräten oder überwachen Ihre Website-Aktivitäten, damit wir Informationen darüber sammeln können, wie Sie unsere Websites nutzen. Dadurch können unsere Websites Ihr Gerät unter denen anderer Benutzer unserer Websites erkennen. Die nachstehenden Informationen zu Cookies gelten auch für diese anderen Tracking-Technologien.



Wie verwenden unsere Websites Cookies und andere Tracking-Technologien?

Zeenews.com verwendet Cookies und andere Technologien, um Informationen in Ihrem Webbrowser oder auf Ihrem Mobiltelefon, Tablet, Computer oder anderen Geräten (zusammen „Geräte“) zu speichern, die es uns ermöglichen, bestimmte Informationen zu speichern und zu empfangen, wenn Sie unsere Anwendungen verwenden oder mit ihnen interagieren und Websites zeenews.india.com. Diese Cookies und andere Technologien helfen uns, Sie und Ihre Interessen zu identifizieren, Ihre Vorlieben zu speichern und die Nutzung von zeenews.india.com nachzuverfolgen Bearbeitung aller Anfragen, die Sie an uns senden.

Wir verwenden Cookies auch zur Verwaltung unserer Websites und zu Forschungszwecken. zeenews.india.com hat auch Verträge mit Drittanbietern abgeschlossen, um statistische Nutzungs- und Volumeninformationen der Benutzer unserer Website zu verfolgen und zu analysieren. Diese Drittanbieter verwenden dauerhafte Cookies, um uns dabei zu helfen, die Benutzererfahrung zu verbessern, unsere Website-Inhalte zu verwalten und zu analysieren, wie Benutzer auf den Websites navigieren und diese verwenden.

Proprietäre Cookies und Cookies von Drittanbietern

Proprietäre Cookies

Dies sind die Cookies, die uns gehören und die wir auf Ihrem Gerät platzieren oder die von einer Website gesetzt werden, die der Benutzer zu diesem Zeitpunkt besucht (z. B. Cookies, die von zeenews.india.com platziert wurden).

Cookies von Drittanbietern

Bestimmte Funktionen, die auf dieser Website verwendet werden, erfordern möglicherweise, dass ein Dritter ein Cookie an Ihren Computer sendet. Wenn Sie beispielsweise eingebettete Audio- oder Videoinhalte ansehen oder anhören, erhalten Sie möglicherweise Cookies von der Website, auf der die eingebetteten Inhalte gehostet werden. Ebenso können Sie Cookies von diesen Websites erhalten, wenn Sie Inhalte von dieser Website über soziale Netzwerke teilen (z. B. durch Klicken auf eine „Gefällt mir“-Schaltfläche oder eine „Tweet“-Schaltfläche von Facebook). Wir haben keine Kontrolle über das Setzen dieser Cookies, also überprüfen Sie bitte die Websites dieser Drittanbieter für weitere Informationen über ihre Cookies und wie sie verwaltet werden.

Persistente Cookies

Wir verwenden dauerhafte Cookies, um Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Websites zu verbessern. Dazu gehört, dass Sie unsere Cookie-Richtlinie akzeptieren, um die Cookie-Meldung zu entfernen, die zuerst erscheint, wenn Sie unsere Website besuchen.

Sitzungscookies

Sitzungscookies sind temporär und werden von Ihrem Computer gelöscht, wenn Ihr Webbrowser geschlossen wird. Wir verwenden Session-Cookies, um uns dabei zu helfen, die Internetnutzung wie oben beschrieben zu verfolgen.

Sie können die Annahme von Browser-Cookies ablehnen, indem Sie die entsprechende Einstellung in Ihrem Browser aktivieren. Wenn Sie diese Einstellung jedoch auswählen, können Sie möglicherweise nicht auf bestimmte Teile der Sites zugreifen. Sofern Sie Ihre Browsereinstellungen nicht so angepasst haben, dass Cookies abgelehnt werden, prüft unser System, ob Cookies erfasst werden können, wenn Sie Ihren Browser auf unsere Websites leiten.

Die Daten, die von den Websites und/oder durch Cookies gesammelt werden, die wahrscheinlich auf Ihrem Computer platziert werden, werden nicht länger als notwendig aufbewahrt, um die oben genannten Zwecke zu erfüllen. In jedem Fall werden diese Informationen in unserer Datenbank gespeichert, bis wir Ihre ausdrückliche Zustimmung zum Löschen aller gespeicherten Cookies erhalten.

Wir kategorisieren Cookies wie folgt:

Unverzichtbare Kekse

Diese Cookies sind für unsere Website unerlässlich, damit Sie sich auf ihr bewegen und ihre Funktionen nutzen können. Ohne diese wesentlichen Cookies können wir möglicherweise bestimmte Dienste oder Funktionen nicht bereitstellen und unsere Website funktioniert nicht so, wie wir es uns wünschen. Diese Cookies ermöglichen es uns beispielsweise zu erkennen, dass Sie ein Konto erstellt und sich an-/abgemeldet haben, um auf Inhalte auf der Website zuzugreifen. Dazu gehören auch Cookies, die es uns ermöglichen, Ihre vorherigen Aktionen innerhalb derselben Browsersitzung zu speichern und unsere Websites zu sichern.

Analyse-/Leistungs-Cookies

Diese Cookies werden von uns oder unseren Drittanbietern verwendet, um zu analysieren, wie die Websites verwendet werden und wie sie funktionieren. Diese Cookies verfolgen beispielsweise die am häufigsten besuchten Inhalte, Ihren Anzeigeverlauf und woher unsere Besucher kommen. Wenn Sie einen Newsletter abonnieren oder sich auf den Websites registrieren, können diese Cookies Ihnen zugeordnet werden.

Funktionalitäts-Cookies

Diese Cookies ermöglichen es uns, die Websites gemäß den von Ihnen getroffenen Entscheidungen zu betreiben. Diese Cookies ermöglichen es uns, uns zwischen Besuchen „an Sie zu erinnern“. Beispielsweise erkennen wir Ihren Benutzernamen und merken uns, wie Sie die Websites und Dienste personalisiert haben, beispielsweise durch Anpassen von Textgröße, Schriftarten, Sprachen und anderen modifizierbaren Teilen von Webseiten, und bieten Ihnen während Ihres Aufenthalts dieselben Personalisierungen an nächsten Besuche.

Werbe-Cookies

Diese Cookies sammeln Informationen über Ihre Aktivitäten auf unseren Websites und anderen Websites, um Ihnen zielgerichtete Werbung bereitzustellen. Wir können auch unseren Drittanbietern gestatten, Cookies auf den Websites für dieselben oben genannten Zwecke zu verwenden, einschließlich der Erfassung von Informationen über Ihre Online-Aktivitäten im Laufe der Zeit und über verschiedene Websites hinweg. Drittanbieter, die diese Cookies generieren, wie z. B. Social-Media-Plattformen, haben ihre eigenen Datenschutzrichtlinien und können ihre Cookies verwenden, um Werbung auf anderen Websites auf Sie auszurichten, basierend auf Ihrem Besuch auf unseren Websites.

Wie kann ich meine Zustimmung zur Verwendung von Cookies ablehnen oder widerrufen?

Wenn Sie nicht möchten, dass Cookies auf Ihrem Endgerät platziert werden, können Sie die Einstellungen Ihres Internetbrowsers so anpassen, dass er die Speicherung aller oder eines Teils der Cookies ablehnt und Sie benachrichtigt, wenn ein Cookie auf Ihrem Endgerät platziert wird. Weitere Informationen dazu finden Sie in den Abschnitten „Hilfe“ / „Tool“ oder „Bearbeiten“ Ihres Browsers für die Cookie-Einstellungen je nach Browser, bei denen es sich um Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox usw. handeln kann

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise nicht auf alle oder Teile oder Funktionen unserer Websites zugreifen oder diese nutzen können, wenn Ihre Browsereinstellungen bereits so konfiguriert sind, dass alle Cookies (einschließlich unbedingt erforderlicher Cookies) blockiert werden.

Wenn Sie zuvor gespeicherte Cookies löschen möchten, können Sie Cookies jederzeit manuell in Ihren Browsereinstellungen löschen. Dies hindert die Websites jedoch nicht daran, weitere Cookies auf Ihrem Gerät zu platzieren, es sei denn, Sie passen Ihre Internetbrowser-Einstellungen wie oben beschrieben an.

Weitere Informationen zur Erstellung von Nutzerprofilen und der Verwendung von Targeting-/Werbe-Cookies finden Sie unter www.youronlinechoices.eu wenn Sie sich in Europa befinden oder www.aboutads.info/choices wenn in den Vereinigten Staaten.

kontaktiere uns

Wenn Sie weitere Fragen zu unserer Cookie-Richtlinie haben, kontaktieren Sie uns bitte unter:

Wenn Sie Informationen oder Klarstellungen bezüglich der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten oder dieser Datenschutzrichtlinie oder Beschwerden bezüglich der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten benötigen, senden Sie uns bitte eine E-Mail an [email protected] .