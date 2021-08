Ein Teil des Golfstroms ist durch nachlassende Strömungen im Atlantik bedroht | Neuigkeiten zum Klimawandel

Das derzeitige System des Atlantischen Ozeans, das das Klima auf der Nordhalbkugel bestimmt, könnte sich aufgrund des Klimawandels schwächen, was schwerwiegende Folgen für das globale Wetter haben könnte, einschließlich “extremer Kälte” in Europa und dem Rest der Welt Laut einer neuen wissenschaftlichen Studie steigt der Meeresspiegel in Teilen der USA.

Die Atlantic Reversing Meridional Circulation (AMOC) ist Teil eines großen Systems von Meeresströmungen, dem sogenannten Golfstrom, der warmes Wasser aus den Tropen nach Norden in den Nordatlantik transportiert.

„Der Verlust der dynamischen Stabilität würde bedeuten, dass AMOC sich seiner kritischen Schwelle nähert, ab der ein erheblicher und in der Praxis wahrscheinlich irreversibler Übergang in den schwachen Modus erfolgen könnte“, sagt Niklas Boers vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und Autor des studieren Donnerstag veröffentlicht.

Wenn sich die Atmosphäre aufgrund der erhöhten Treibhausgasemissionen erwärmt, speichert die darunterliegende Meeresoberfläche mehr Wärme. Ein möglicher Systemkollaps könnte der Studie zufolge schwerwiegende Folgen für die Wettersysteme der Welt haben.

Wenn AMOC zusammenbrechen würde, würde dies die Abkühlung auf der Nordhalbkugel verstärken, zum Anstieg des Meeresspiegels im Atlantik, zu einem allgemeinen Rückgang der Niederschläge in Europa und Nordamerika und zu einer Änderung des Monsuns in Südamerika und Afrika beitragen, hat das britische Met Office gewarnt. .

Im April warnten die Vereinten Nationen, dass die Welt vor einem “Abgrund” der Klimakrise stehe, als Generalsekretär Antonio Guterres die Länder aufforderte, “unseren Krieg gegen die Natur zu beenden”.

Der Klimawandel wird für die extremen Wetterbedingungen verantwortlich gemacht, die in den letzten Wochen und Monaten Teile der Welt heimgesucht haben – von tödlichen Waldbränden in der Türkei und Griechenland bis hin zu Überschwemmungen in vielen Teilen Asiens, einschließlich China, wo mehr als 300 Menschen ums Leben kamen.

Klimamodelle haben bereits gezeigt, dass AMOC auf dem niedrigsten Stand seit über 1.000 Jahren ist.

Es ist jedoch nicht bekannt, ob die Schwächung auf eine Änderung der Zirkulation oder einen Stabilitätsverlust zurückzuführen ist.

Die in der Zeitschrift Nature Climate Change veröffentlichte Studie besagt, dass der Unterschied entscheidend ist.

Die Studie analysierte die Meeresoberflächentemperatur und die Salzgehaltsmuster des Atlantiks und sagte, dass die Abschwächung des letzten Jahrhunderts eher mit einem Stabilitätsverlust verbunden ist. Wissenschaftler sagten, die Welt sollte alles tun, um die Emissionen so gering wie möglich zu halten.

„Die Ergebnisse unterstützen die Einschätzung, dass der Rückgang der AMOC nicht nur eine Fluktuation oder lineare Reaktion auf steigende Temperaturen ist, sondern wahrscheinlich eine Annäherung an eine kritische Schwelle bedeutet, über die der Systemverkehr zusammenbrechen könnte“, sagte Boers.

Ein Mann steht vor einer Welle, als eine Sturmflut des Atlantischen Ozeans während des Wintersturms Grayson in Cow Bay, Nova Scotia, Kanada im Jahr 2018 auf eine brechende Wand trifft [File: Darren Calabrese/Reuters]

Andere Klimamodelle haben gezeigt, dass AMOC im nächsten Jahrhundert schwächer wird, aber ein Zusammenbruch vor 2100 unwahrscheinlich ist.

Eine separate Studie, die in der Septemberausgabe 2021 der Zeitschrift Weather and Climate Extremes veröffentlicht wurde, ergab, dass der Anstieg der extremen Niederschläge nach 1996 durch Treibhausgase aus menschlicher Aktivität und einen wärmeren Atlantik verursacht wurde, der stärkere und häufigere Hurrikane erzeugt.

“Unsere bisherige Arbeit hat gezeigt, dass die extremen Niederschläge im Nordosten in den letzten 25 Jahren dramatisch zugenommen haben, aber diese Studie ist eine der ersten, die zeigt, dass dieser Anstieg teilweise auf den anthropogenen Klimawandel zurückzuführen ist”, sagte der Hauptautor Huanping Huang. Postdoktorand in der Abteilung für Klima- und Ökosystemwissenschaften des Lawrence Berkeley National Laboratory, wurde in dem Artikel des Dartmouth College auf der Website Phys.org zitiert.

„Unsere Ergebnisse zeigen, dass die multidekadische Variabilität der atlantischen Meeresoberflächentemperaturen, die neben Treibhausgasen und anthropogenen Aerosolen einen wichtigen Beitrag zur atlantischen Erwärmung leisten, auch zum Anstieg der extremen Regenfälle im Nordosten nach 1996 beigetragen hat“, sagte Huang.