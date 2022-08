Ivan Franko – Der revolutionäre Europäer aus der Ukraine – KyivPost

Einer der größten modernen Ukrainer, Dichter, Schriftsteller und politischer Aktivist Ivan Franko wurde am 27. August 1856 geboren.

Er war ein vorbildlicher europäischer Demokrat und einer der ersten Verteidiger universeller menschlicher Werte und Rechte. Auch wenn er 1916 für den Literaturnobelpreis nominiert wurde, erwartet ihn noch die gebührende Anerkennung im In- und Ausland.

Kürzlich haben ein Film, der auf einem seiner historischen Werke basiert, und die Veröffentlichung einer englischen Übersetzung seiner Biografie mehr Aufmerksamkeit auf diese bemerkenswerte Persönlichkeit gelenkt. Der Actionfilm „The Rising Hawk“ hatte einen internationalen Vertrieb und wurde 2019 veröffentlicht. Er basiert auf dem berühmten Werk von Franko Sachar Berkut und erzählt die Geschichte der frühmittelalterlichen Ukrainer, die in den Karpaten gegen die Invasion der scheinbar erobernden Mongolen standen.

Dieses Thema war für die Ukrainer um die Jahrhundertwende sehr relevant, als Franko sein Meisterwerk schrieb. Die ukrainischen Ländereien wurden zwischen dem riesigen, autoritären russischen Reich im Osten und dem liberaleren österreichisch-ungarischen Habsburgerreich im Westen mit seiner Hauptstadt Wien aufgeteilt. Die Habsburger traten gegen die dominanteren Polen in Ostgalizien, einem Teil der heutigen Westukraine, gegen die Ukrainer an.

Viele inspirierende Informationen über den jungen Franko und seine Zeit findet der interessierte Leser auch in der englischen Ausgabe des ukrainischen Bestsellers „Ivan Franko and his community“ des bedeutenden Historikers Yaroslav Hrytsak.

Die Biografie umfasst die erste Hälfte seines Lebens und erzählt, wie aus dem 1856 im Habsburger Vielvölkerstaat Galizien geborenen Sohn eines Provinzschmiedes ein herausragender Literat, Visionär und politischer Navigator seiner unterdrückten Nation sowie ein Leuchtturm wurde. für die ganze fortschrittliche Menschheit.

Das Buch hat begeisterte Kritiken von einigen der weltweit führenden Historiker und Gelehrten erhalten. Timothy Snyder beschreibt es als „eine Studie über einen der faszinierendsten ukrainischen Aktivisten vor einem Jahrhundert von einem der wichtigsten ukrainischen Denker von heute“. Larry Wolff nennt ihn brillant und kommt zu dem Schluss, dass „Franko sich als eine dynamische und komplexe Figur herausstellt, deren Leben und Werk für die Politik- und Ideengeschichte von grundlegender Bedeutung waren“.

Franko war nicht nur ein literarischer, politischer und moralischer Riese, sondern gleichzeitig ein Mensch, sensibel, oft missverstanden und einsam. Ein anderer Kritiker, der kanadische Historiker John-Paul Himka, erinnert uns daran, dass der „junge Bauer … durch die schiere Kraft seines Talents in den oberen Gesellschaftsschichten geboren“ „sich für immer verliebte und ungestüme Heiratsanträge machte“.

Seinen Aufstieg zum Ruhm verdankte Franko nicht nur seinem enormen Talent, sondern auch Disziplin, unerschrockenem Einsatz für die Sache der sozialen, nationalen und geistigen Emanzipation und harter, an Workaholic grenzender Arbeit, die sich unweigerlich auf seine Gesundheit auswirkte. Als bemerkenswerter Gelehrter und Polyglott schrieb er auf Ukrainisch, Polnisch und Deutsch und beeindruckte auch führende Intellektuelle in den lokalen polnischen und jüdischen Gemeinden von Wien bis Kiew sowie seine Landsleute, Arbeiter und Studenten.

Die Bandbreite seiner Arbeit ist erstaunlich. Die neueste Sammlung seiner Gedichte, Romane, Zeitungs- und anderen Artikel, Briefe, Übersetzungen und wissenschaftlichen Schriften, die in der Ukraine zusammengestellt und veröffentlicht wurden, umfasst 50 Bände.

Frankos Leben war weit entfernt von dem, was man von einem intellektuellen Star erwartet. Seine radikalen Ansichten und sein Aktivismus führten dazu, dass er mehrmals inhaftiert wurde und Schwierigkeiten hatte, Positionen zu bekommen, für die er qualifiziert war. Als lebendige Brücke zwischen der aufkeimenden ukrainischen Bewegung in der von Russland regierten Ukraine und den galizischen Patrioten wagte er es, einige Male nach Kiew zu reisen, und war am Schmuggel verbotener ukrainischer Werke über die Grenze beteiligt.

Zu Hause machten ihn sein freies Denken, seine Offenheit und seine sozialistischen Ansichten zu Feinden, die ihn als „Dekadent“ denunzierten. Er lebte am Rande der Armut, unterstützt von Kollegen und Bewunderern, und sollte mittellos sterben.

In seinen späteren Jahren, als er von schlechter Gesundheit geplagt war, musste er zu Beginn des Ersten Weltkriegs 1914/15 unter der russischen Besatzung von Lemberg leben, wurde Zeuge der brutalen russischen Unterdrückung des ukrainischen Lebens und entging nur knapp der Deportation. Während dieser Zeit kämpften seine Söhne Petro und Taras in ukrainischen Einheiten innerhalb der österreichischen Armee gegen die Russen.

Frankos Privatleben war alles andere als glücklich. Politische Verfolgung durch die habsburgischen Behörden hinderte ihn daran, seine erste große Liebe, die Tochter eines Priesters, zu heiraten.

1886 heiratete er Olha Khoruzhynska aus Kiew und lebte mit ihr zeitweise in Wien. Doch nach dem Tod ihres erstgeborenen Sohnes entwickelte sie allmählich eine Geisteskrankheit.

Franko verliebte sich in mehrere Frauen, die seine Avancen ablehnten und seine Melancholie nur verstärkten. Lyrische und Liebesgedichte, die seine enttäuschten Hoffnungen widerspiegeln, erschienen neben seinen feurigen politischen und klassischen literarischen Werken.

Von der Liebe vereitelt, steckte Franko all seine Energie in seine Arbeit und seinen öffentlichen Aktivismus. Er verfolgte aufmerksam das reiche intellektuelle, kulturelle und politische Leben Mitteleuropas um die Jahrhundertwende und trug dazu bei. Er nahm nicht einfach unkritisch auf, sondern formulierte seine eigene Position zu den zentralen Themen der Zeit.

Als Sozialist sah er zum Beispiel schnell die totalitären Elemente, die in den Werken von Karl Marx lauern, und zögerte nicht, sie zurückzuweisen und seine Mitsozialisten zu warnen. Er war auch der erste, der Heuchelei und Bigotterie in ukrainischen patriotischen Kreisen aufdeckte.

Dem sozialen Fortschritt und der Emanzipation verpflichtet, kritisierte Franko die eher konservativen Züge der Religion, darunter auch die der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche, die eine so wichtige Rolle bei der Bewahrung und Entwicklung der ukrainischen nationalen Identität in Ostgalizien spielte.

Obwohl sich einige Geistliche weigerten, nach seinem Tod im Alter von 59 Jahren im Jahr 1916 für seine Seele zu beten, war Metropolit Erzbischof der ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche Andrey Sheptytsky, selbst ein herausragender Führer, der auf seine Weise die sozialen und nationalen Rechte der Ukraine wahren wollte seine Leute erkannten Frankos Bedeutung und Größe an, indem sie bei einem religiösen Gedenkgottesdienst für ihn amtierten.

Ironischerweise war Franko Atheist, aber er benutzte meisterhaft biblische Pläne, um seine Botschaften zu vermitteln. In seinem berühmten Gedicht Moses, Er verglich die staatenlose ukrainische Nation, die zwischen rivalisierenden Imperien aufgeteilt war, mit den verwirrten und elenden Israeliten, die 40 Jahre lang in der Wüste umherwanderten, bis ihr geistlicher Führer sie schließlich in das Gelobte Land führte.

Er sei überzeugt, dass auch die Ukrainer eines Tages in einem unabhängigen demokratischen Staat vereint sein würden, der seinen rechtmäßigen Platz in der Familie der freien europäischen Länder einnehmen werde.

Frankos Traum wurde endlich wahr, aber wie er ihn kannte, hätte dieser romantische Realist und „ständige Revolutionär“ viel darüber zu sagen gehabt, wie sich die Dinge entwickelt haben.

Eine frühere Version dieses Artikels erschien in der Januar-Ausgabe 2020 von Panorama, dem Magazin von Ukrainian International Airlines.