Leonid-Meteorschauer 2021: Wann die meisten Sternschnuppen zu sehen sind

Der Leoniden-Meteorschauer wird am 17. November in den frühen Morgenstunden seinen Höhepunkt erreichen.

Betrachter des Leoniden-Meteorschauers in Gebieten der Vereinigten Staaten, in denen das Wetter klar sein wird, sollten mit etwa 10 bis 15 Meteoren pro Stunde rechnen. EarthSky sagte . Ein Meteoritensturm hat viel mehr Sternschnuppen als ein Meteoritenschauer – laut NASA mindestens 1.000 pro Stunde.

So sehen Sie zu

Leider befindet sich der Mond auf dem Höhepunkt der Nacht in einer zunehmenden Gibbous-Phase, was bedeutet, dass ein Großteil des Mondes sichtbar ist. Helles Licht macht es schwieriger, Meteore am Himmel zu sehen.

Für beste Sichtbedingungen gehen Sie in einen dunklen Bereich ohne Licht. Ein Himmel mit bedecktem Mond ist laut EarthSky am besten. Wenn der Mond sichtbar ist, warten Sie bis zum Morgengrauen, um nach Meteoren zu suchen, denn bis dahin wird der Mond für den Abend untergegangen sein, sagte EarthSky.

Bei starker Bewölkung ist möglicherweise nichts zu sehen. „Die Wolkendecke wird über die Großen Seen und den Mittleren Westen ausgedehnt sein und sich über Nacht bis Mittwochmorgen in die zentralen Ebenen erstrecken“, sagte Monica Garrett, Meteorologin bei CNN.

Im Süden wird der Himmel klar sein; Westlich, westlich der Rocky Mountains; und im Nordosten, entlang der Küste, fügte sie hinzu.

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie den Duschgipfel verpassen. Leonidischer Meteoritenschauer wird bis zum 30. November andauern laut NASA

Laut gibt es mehr Meteoritenschauer, als Sie im Rest des Jahres 2021 einfangen können EarthSky Meteorschauer 2021 Guide

13.-14. Dezember: Zwillinge

22. Dezember: Ursides READ William Shatner fliegt mit der Blue Origin-Rakete von Jeff Bezos ins All

Sonnen- und Mondfinsternisse

In diesem Jahr wird es laut eine weitere Sonnenfinsternis und eine weitere Mondfinsternis geben Der Almanach des alten Bauern

Eine partielle Mondfinsternis wird am 19. November auftreten und Himmelsbeobachter über dem Festland von Nordamerika und Hawaii können sie zwischen 1 Uhr ET und 7:06 Uhr ET sehen.

Der letzte Monat des Jahres beginnt mit einer totalen Sonnenfinsternis am 4. Dezember. In Nordamerika wird es nicht sichtbar sein, aber auf den Falklandinseln, der Südspitze Afrikas, der Antarktis und im Südosten Australiens wird es in der Lage sein, es zu entdecken.

Sichtbare Planeten

Himmelsbeobachter werden für den Rest des Jahres 2021 an bestimmten Morgen und Abenden mehrere Möglichkeiten haben, die Planeten in unserem Himmel zu entdecken Planetarischer Führer zum Almanach der Bauern

Die meisten von ihnen sind mit bloßem Auge zu sehen, mit Ausnahme des weit entfernten Neptun, aber ein Fernglas oder ein Teleskop bieten die beste Sicht.

Merkur wird vom 29. November bis 31. Dezember am Nachthimmel leuchten.

Die Venus, unser nächster Nachbar im Sonnensystem, wird am Abend bis zum 31. Dezember in der Abenddämmerung am westlichen Himmel erscheinen. Er ist nach dem Mond das zweithellste Objekt an unserem Himmel.

Vom 24. November bis 31. Dezember wird der Mars am Morgenhimmel rötlich erscheinen.

Jupiter, der größte Planet unseres Sonnensystems, ist – wenn sichtbar – das dritthellste Objekt an unserem Himmel. Suchen Sie abends bis zum 31. Dezember danach.

Die Ringe des Saturn sind nur durch ein Teleskop sichtbar, der Planet selbst ist jedoch bis zum 31. Dezember abends noch mit bloßem Auge zu sehen.

Mit einem Fernglas oder einem Teleskop können Sie bis zum 31. Dezember abends das grünliche Leuchten des Uranus erkennen.

Und unser am weitesten entfernter Nachbar im Sonnensystem, Neptun, wird am Abend bis zum 31. Dezember mit einem Teleskop sichtbar sein.