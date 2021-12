Neuer Dokumententwurf erscheint in Wien

Tasnim hat erfahren, dass Unterhändler aus dem Iran und der P4+1 (Russland, China, Großbritannien, Frankreich und Deutschland) bei Gesprächen in Wien zu einem neuen Dokumententwurf gekommen sind.

Es scheint, dass der Standpunkt des Iran im Entwurf des Dokuments dargestellt wurde, der nach seiner Fertigstellung die Grundlage für zukünftige Verhandlungen bilden wird.

Die Parteien in Wien werden am Freitag eine Sitzung der Gemeinsamen Kommission JCPOA einberufen, um die jüngsten Verhandlungen abzuschließen und die weitere Abstimmung über die Fortsetzung der Gespräche zu koordinieren.

Danach sollen die Verhandlungsparteien in ihre jeweiligen Hauptstädte zurückkehren, da die Gespräche nach einer 10-tägigen Pause voraussichtlich wieder aufgenommen werden.

Die Delegationen der europäischen Troika werden Wien zu Konsultationen nach London, Paris und Berlin verlassen, während die „großen Fortschritte“, die bei den Texten gemacht wurden, verhindern würden, dass die EU3 dem Iran mangelnde Seriosität oder Wetterverderb vorwirft.

Der Iran behauptet, dass, wenn die europäischen Parteien nach der Rückkehr aus ihren Hauptstädten zur Wiederaufnahme der Gespräche einen konstruktiven Ansatz verfolgen, innerhalb kurzer Zeit eine Einigung erzielt werden kann.

Irans Chefunterhändler Ali Baqeri teilte am Freitag in einem Post auf seinem Twitter-Account mit, dass er sich nach Konsultationen mit anderen Delegationen in Wien am Donnerstag mit dem stellvertretenden Generalsekretär des Europäischen Aktionsdienstes, Außenminister für politische Angelegenheiten, Enrique Mora, getroffen habe. „Betrachten Sie die Situation und besprechen Sie das weitere Vorgehen“.

„Wir haben diese Woche gute Fortschritte gemacht. Wir werden heute einen gemeinsamen Ausschuss einberufen und die Diskussionen nach einigen Tagen Pause fortsetzen “, fügte Baqeri hinzu.

Der JCPOA wurde im Mai 2018 vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump abgeschafft. Trump zielte dann mit einer, wie er es nannte, „maximalen Druck“-Kampagne auf die iranische Wirtschaft ab, die den Iran nicht dazu zwang, einen „neuen Deal“ auszuhandeln.

Der Iran und die fünf anderen Parteien des JCPOA – Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Russland und China – haben im April in der österreichischen Hauptstadt Gespräche mit dem Ziel aufgenommen, die Sanktionen aufzuheben, nachdem die Vereinigten Staaten unter Präsident Joe Biden ihre Bereitschaft bekundet hatten, zurückzukehren der Deal.