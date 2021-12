Dwayne Johnson enthüllt ersten Blick auf das ‚Black Adam‘-Kostüm

Dwayne Johnson nimmt am 7. Dezember 2021 in Santa Monica, Kalifornien, an den 47. jährlichen People’s Choice Awards im Barker Hangar teil.

Dwayne „The Rock“ Johnson gab mit seiner Enthüllung offiziell sein DC Extended Universe-Debüt Schwarzer Adam passen.

Johnson ist auf dem Cover der neuen Ausgabe von Gesamter Film, neckt Fans, was sie von dem Antihelden-Kostüm erwarten können. Johnson ging zu Twitter, um das Cover anzukündigen, das das Black Adam-Kostüm in seiner elektrisierenden Pracht zeigt. Johnson schrieb: „Die Welt brauchte einen Helden, stattdessen holte er mich ~ Black Adam.“ In seinem Interview mit Gesamter Film, Johnson teilt seine „10-jährige Reise, um das disruptive Khandaq auf die große Leinwand zu bringen.“

Er verfolgte dies mit Gesamter FilmDas Titelbild des Abonnenten, seine goldenen Augen glitzerten in einem Tweet, der lautete: „Es wird sich ändern. Die Machthierarchie im DC-Universum wird sich ändern. Unterbrechung ist notwendig.“

Der Antiheldenfilm folgt der Geschichte einer alten Figur, die die Macht von Shazam besitzt. In den Comics wurde der Charakter zunächst als Bösewicht gesehen, entwickelte sich später jedoch zum Antihelden, der mit der Justice Society, der Justice League und anderen in Verbindung gebracht wird.

Schwarzer Adam kommt am 29. Juli 2022 in die Kinos. Sehen Sie sich den Trailer unten an:

