DIY-Pocket-PC verwendet mechanische Tastatur, Game Boy-Teile, Raspberry Pi

Wenn heutzutage jemand einen Laptop benutzt, ist es mit ziemlicher Sicherheit ein Smartphone. Aber ein Raspberry Pi hat eine Möglichkeit Bringen Sie den Retro eines Enthusiasten heraus Seite. Fügen Sie einige alte Konsolenteile und eine echte mechanische Tastatur hinzu, und Sie haben einen DIY-PC, der in Ihre Handfläche passt.

Angerufen Penkesu und geteilt über GitHub von einem Benutzer namens Penk Chen, wird das Projekt als „ein tragbarer PC im Retro-Homebrew-Stil“ beschrieben. Es verwendet einen 7,9-Zoll-Touchscreen mit einer Auflösung von 400 x 1280 und einen 2-W-Raspberry Pi Zero. Zur weiteren Elektronik gehören ein 3,7-V-Li-Po-Akku und Adafruit PowerBoost 1000C für die Stromversorgung.

Chen druckte das PC-Gehäuse in 3D und teilte es STL-Dateien und STEP-Datei. Der Hersteller verwendet auch Ersatzscharniere für den Game Boy Advance SP, damit der PC zurückfallen kann.

„Umfunktionierte Game Boy Advance SP-Scharniere und Flachbandkabel für HDMI werden verwendet, um das Scharnier schlank zu halten, aber [they hold] das Gewicht des Bildschirms, damit er nicht umkippt“, schrieb Penske auf Github.

Diejenigen, die sich nach den Tagen sehnen, als mobile Tastaturen nicht alle Touchscreens waren, werden die kompakte mechanische Tastatur des Penkesu zu schätzen wissen. Es ist ortholinear, was bedeutet, dass sich alle Tasten in ausgerichteten Zeilen und Spalten befinden, wie in einem Raster. Die Tastatur verwendet Kailhs Low Profile Choc V1 mechanische Schalter und ein Arduino Pro Micro Mikrocontroller-Board.

Wenn Sie Laptops nicht aufgegeben haben, finden Sie auf Github Anweisungen zum Bau Ihres eigenen Penkesu, da der Hersteller nicht plant, den PC zu verkaufen.