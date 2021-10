Außenministerium: Dutzende afghanische Piloten werden Tadschikistan bald verlassen

Etwa 150 Piloten und Personal der afghanischen Luftwaffe könnten aus Tadschikistan verlegt werden, kurz nachdem sie mehrere Monate auf ihre Verlegung gewartet hatten, nachdem sie Afghanistan verlassen hatten, sagte ein Sprecher des afghanischen Ministeriums gegenüber The Hill.

“Die Vereinigten Staaten haben die Identität von etwa 150 Afghanen überprüft, nachdem sie Mitte Oktober Zugang zur letzten Gruppe erhalten hatten”, sagte der Sprecher des Außenministeriums in einer Erklärung am Freitag.

“Die Vereinigten Staaten hoffen, bald alle identifizierten Afghanen zusammen umsiedeln zu können”, darunter eine schwangere Pilotin, die laut Reuters eine von rund 150 afghanischen Piloten und Personal ist, die in Tadschikistan inhaftiert sind.

Der Sprecher sagte, das Ministerium könne keinen Zeitplan dafür angeben, wann die Piloten das Land verlassen könnten, stellte jedoch fest, dass „wir in regelmäßiger Kommunikation mit der Regierung von Tadschikistan stehen und ein Teil dieser Kommunikation die Koordination als Reaktion auf Piloten der afghanischen Luftwaffe in Tadschikistan beinhaltet.

Die Bemerkungen des Außenministeriums waren zunächst berichtet von Reuters.

Als die Vereinigten Staaten im August begannen, ihre Militärpräsenz in Afghanistan zu reduzieren, wurden in den USA ausgebildete afghanische Piloten nach Tadschikistan und Usbekistan verlegt. Afghanische Piloten und andere in Usbekistan ansässige Piloten wurden dann in die Vereinigten Arabischen Emirate transportiert, nachdem die Vereinigten Staaten eine Einigung über diese Verlegung erzielt hatten, so Reuters.

Mehrere in Tadschikistan inhaftierte afghanische Piloten sagten den Medien, dass die Identitätsüberprüfung als letzter Schritt angesehen wird, bevor Piloten in Usbekistan umgesiedelt werden können, und sie sagten, Beamte der US-Botschaft in Tadschikistan hätten sich kürzlich mit ihnen getroffen.

Afghanische Piloten haben Reuters ihre Bedenken hinsichtlich einer Rückkehr nach Afghanistan mitgeteilt und gewarnt, dass sie trotz der Behauptungen der Taliban ermordet werden könnten, dass ihnen nichts Schlimmes passieren wird.