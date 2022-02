Nanoplastik fliegt in Aerosolen meilenweit durch die Luft – und in Ihre

Nach einigen Schätzungen Menschen haben 4,900 Millionen Tonnen weggeworfen von Plastik in die Umwelt gelangen. In der Natur beginnt sich dieses Plastik zu zersetzen und zerfällt in Mikroplastik von der Größe eines Sesamkorns, das von Menschen und Tieren versehentlich aufgenommen wird, indem es in Meeresfrüchten gegessen und in Wasser getrunken wird. Einige Berichte schlagen vor, dass wir alle fünf Gramm pro Woche zu uns nehmen – etwa das Gewicht eines Flaschenverschlusses.

Aber wir nehmen möglicherweise mehr Kunststoffe über unsere Atemwege in unsere Systeme auf. Weniger untersucht wurde Nanoplastik: Partikel, die kleiner sind als Mikroplastik, so klein, dass sie große Entfernungen in der Luft zurücklegen und leichter in den Blutkreislauf eingeatmet werden können. Eine neue Studie untersucht die Reise dieser leichteren Partikel, findet sie reichlich in der Atmosphäre und wird durch Aerosolübertragung sogar in abgelegene Gebiete getragen. Soweit die Wissenschaftler wissenist es „die genaueste Aufzeichnung der Luftverschmutzung durch Nanokunststoffe, die jemals gemacht wurde“.

Diese Nanokunststoffe – kleiner als 200 Nanometer – sind Mikrokunststoffe, die sich im Laufe der Zeit noch mehr zersetzt haben, sowie winzige Partikel, die unsere alltäglichen Kunststoffe, wie Kleidung, in die Atmosphäre abgeben. Bei dieser mikroskopischen Größe werden die Kunststoffe in die Luft getragen. „Sie sind so klein, dass sie wie normale Aerosole in der Luft transportiert werden können“, sagt Dominik Brunner, Forscher bei Empader Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt und Experte für atmosphärische Transportmodellierung.

Das Team von der Universität Utrecht in den Niederlanden, das Brunner bei der Transportmodellierung unterstützte, entwarf eine Technik zur Messung der Konzentration von Nanoplastikpartikeln in einer Materialprobe – in diesem Fall einem Schneeklumpen – die oft eine Mischung aus vielen ist verschiedene Partikel, von Saharasand bis hin zu abgestoßenem Bremsbelagmaterial.