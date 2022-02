Mark Zuckerberg warnt davor, Screenshots von Facebook-Messenger-Chats zu machen

Mark Zuckerberg hat eine Erinnerung – und eine offensichtliche Warnung – an Benutzer von Facebook Messenger herausgegeben, die Screenshots ihrer Chats erstellen.

Das teilte der Facebook-Gründer und CEO des Mutterkonzerns Meta am Freitag in einem Post mit aktualisieren to Messenger würde Benutzer benachrichtigen, wenn ein Bild ihres Chats von einer anderen Person aufgenommen wurde.

„Neues Update für Ende-zu-Ende-verschlüsselte Messenger-Chats, damit Sie eine Benachrichtigung erhalten, wenn jemand einen Screenshot einer verschwundenen Nachricht macht“, schrieb Herr Zuckerberg zusammen mit einem Screenshot eines Gesprächs mit seiner Frau Priscilla Chan.

„Wir fügen auch GIFs, Sticker und Reaktionen zu verschlüsselten Chats hinzu“, fügte er hinzu.

Die Ankündigung folgt auf ein Update der weit verbreiteten Facebook Messenger-Plattform, mit der Benutzer ihre Nachrichten verschwinden lassen können.

Die Funktion wurde bisher in den Vereinigten Staaten eingeführt und soll laut Facebook in den kommenden Wochen für Facebook-Nutzer in Europa eingeführt werden USA heute.

Konkurrierende Messaging-Plattformen bieten bereits Optionen zum Verschwinden von Benutzernachrichten sowie Benachrichtigungen, wenn ein Screenshot eines Gesprächs erstellt wurde.

Dazu gehört Snapchat, während Messaging-Apps wie WhatsApp eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung beinhalten – eine weitere neue Einführung bei Facebook.

Berichten zufolge war der Schritt von Facebook eine Reaktion auf Sicherheitsbedenken und eine breitere Kontroverse um Online-Sicherheit und das Recht auf freie Meinungsäußerung.

„Wann fügt ihr den Dislike-Button hinzu? Wir brauchen Antworten…“, schrieb ein Facebook-Nutzer als Antwort auf Herrn Zuckerbergs Post.

„Vielleicht kann es herausfinden, wie man die Hungrigen oder Besseres ernährt, alle durch diese Plattformen verursachten Geisteskrankheiten heilt oder vielleicht die Obdachlosen unterbringt“, fügte ein offensichtlicher Skeptiker dem Update zum Facebook-Messenger hinzu. „Kann es irgendetwas davon tun?“

Die Updates gelten auch für Instagram, das Meta gehört.