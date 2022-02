2022 Australian Open Damen-Einzel Auslosung, Punkte

Asche Barty rollt bei den Australian Open und will der erste Australier seit 44 Jahren werden, der das Event im Einzel gewinnt.

Barty verlor in ihren ersten sechs Spielen insgesamt nur 21 Spiele und marschierte ins Finale ein. Sie wird amerikanisch Danielle Collinsdie mit 28 Jahren in ihrem ersten Major-Finale steht und erstmals in die Top 10 vorstößt.

Titelverteidiger Naomi OsakaDer Amerikaner, der in der vierten Runde gegen Barty gespielt hätte, war sauer auf den Amerikaner Amanda Anisimowa in Runde drei. Damit blieben keine Frauen im Feld, die mehr als zwei große Einzeltitel besitzen.

Serena Williams hat seit ihrem Rücktritt von ihrem Wimbledon-Erstrundenspiel mit einer rechten Oberschenkelverletzung nicht mehr gespielt. Schwester VenusDie Rangliste ist aus den Top 1.000 herausgefallen, und sie hat weder an der Qualifikation teilgenommen noch stand sie auf der Wildcard-Liste der Hauptziehung.

Emma Raducanu, der britische Qualifikant, der die US Open gewann, gehörte zu den hochgesetzten Spielern, die in der zweiten Runde ausschieden. Die anderen: Nr. 3 Garbine MuguruzaNr. 6 Anett Kontaveit und Nr. 12 Elena Rybakina.

Die beiden besten amerikanischen Frauen waren in der ersten Runde verärgert – Nr. 11 Sofia Keninder Australian Open-Champion 2020, und Nr. 18 Coco Gauffmit 17 der jüngste Spieler in den Top 200.

