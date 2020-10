Michael Wendler (DSDS): Manager erhält Morddrohungen wegen Verrats an Korona-Leugnern

Hammer nach DSDS-Ausweisung: Michael Wendlers Manager Markus Krampe erhält gewalttätige Drohungen für seinen Bericht über den Coronavirus-Wahn des Popsängers.

Michael Wendler ist Coronavirus-Leugner und verlässt die DSDS-Jury.

ist und verlässt die DSDS-Jury. Sein Manager Markus Krampe enthüllt tragische Details Wendlers Gedankenwelt.

enthüllt tragische Details Gedankenwelt. Für die “Verrat” des Wendlers Der Manager wird jetzt gewaltsam angegriffen.

Update vom 16. Oktober 2020, 9 Uhr: Cape Coral / Hürth – Popstar Michael Wendler hat immer mit seiner Art polarisiert. Jetzt hat sich jedoch in Wendlers Leben viel dramatisch verändert. Von einem Popsängerdass die Deutschen liebten oder hassten, wurde am 8. Oktober ein Coronavirus-Leugnerwer geliebt oder gehasst wird. Michael Wendler lebt in der Vereinigte Staaten von Amerikaum aus einem vermeintlich sinkenden Deutschland fliehen zu können. Von dort aus verbreitet er grobe Theorien Telegramm – wie es für einen Coronavirus-Influencer sein sollte.

In dem Bundesrepublik Es gibt jetzt viele Diskussionen über Michael Wendlers Coronavirus-Manie. Sogar seine eigene Manager Markus Krampe hat sich bereits öffentlich über das Leiden des jungen W. geäußert – dafür wird Krampe nun gewaltsam angegriffen, sogar eingelöst Todesdrohungen. Mit Amira (28) und Oliver Pocher (42) sprach der Manager über die radikalen Reaktionen auf seine Wendler-Bericht.

Sänger: Michael Wendler Geboren: 22. Juni 1972 (48 Jahre), Dinslaken Ehepartner: Laura Müller (verheiratet 2020), Claudia Norberg (verheiratet 2009–2020) Eltern: Manfred Weßels, Christine Tiggemann Kinder: Adeline Norberg

Michael Wendler (DSDS): Manager Markus wird von verwirrten Wendler-Fans mit dem Tod bedroht

Es kam schnell. Seit dem Abend des 8. Oktober ist Michael Wendler offiziell Coronavirus-Leugner. Das angekündigt Popsänger auf seinem Instagram Kanal. In einem irritierenden Video sprach er von einer angeblich synchronisierten Presse und distanzierte sich so von seiner eigenen Station RTL, wo der Wendler eigentlich als DSDS-Juror sollte aufgetreten sein. Dieter Bohlen fand schnell einen Ersatz für Michael Wendler, aber ein anderer leidet deutlich mehr unter dem Wendler.

Michael Wendlers Manager Markus Krampe an diesem Abend beigetreten Amira und Oliver Pochers Show “Pocher – gefährlich ehrlich!” (RTL) auf. Dort berichtete er von schrecklichen Details Wechsel von Wendler. Anscheinend gab es einen wirklich dramatischen Abschied zwischen den beiden Freunden und Geschäftspartnern. Krampe rettete im Interview nicht mit Kritik am Wendler. Das sollte ihn jetzt teuer kosten. Am 15. Oktober besuchte Krampe erneut die Pocher Show und teilte uns mit, welche Reaktionen er war zu seinem Bericht gekommen. Einige von ihnen sind gewalttätig Todesdrohungen gewesen.

Es war einmal ein lustiges Spiel – Michael Wendler ist heute ein hochprofessioneller Coronavirus-Leugner. (nordbuzz.de Versammlung) © Rolf Vennenbernd / Stefan Gregorowuis / dpa / Bildallianz / TVNOW

Michael Wendler (DSDS): Manager Markus Krampe meldet heftige Reaktionen an die Pochers

In der aktuellen Folge von “Pocher – gefährlich ehrlich! “(RTL) berichtet Markus Krampe von der Tatsache, dass er über Sozialen Medien habe sehr absurde Nachrichten bekommen. “Es gibt sowohl anonyme als auch echte Menschen, die wirklich so sauer auf mich waren, dass ich Michael nicht zurück hatte”, sagte Krampe. Des Geschäftsführer von Michael Wendler gab auch an, dass sie Bilder mit Fadenkreuz erhalten hatten – das kann wohl so sein Todesdrohung verstanden werden.

Im Gespräch mit Oliver und Amira Pocher sagte Markus Krampedass er jetzt das Beste aus der Situation und dem Schaden macht möchte es so klein wie möglich halten. Er steht auch in Kontakt mit einigen Partnern und Anwälte. Sein ehemaliger Schützling Michael Wendler habe Krampe noch nicht vollständig abgeschrieben. Er sagte, Wendler habe immer noch die Chance, seinen Ruf zu retten.

Ist das realistisch? Michael Wendler verbreitet falsche Berichte und erschreckt Taktiken ununterbrochen auf Telegramm. nordbuzz.de berichtet weiter über die Coronavirus-Wahnsinn von Mr. Egal aus Dinslaken. Aber natürlich nimmt man es wieder mit Humor. Oliver Pocher offenbar schon früh erkannt, was wirklich im Wendler war. Wir schließen damit Social Media Fund des Tages.

Michael Wendler (DSDS): Ex-RTL-Juror fällt in die Verschwörungsszene – Manager Markus verzweifelt

Erster Beitrag vom 9. Oktober 2020, 11.30 Uhr: Köln / USA – Schockiert von diesem Video Michael Wendler ganz Deutschland. Der berühmte Popsänger zeigte seine wahre Einstellung zu Coronavirus Pandemie. Michael Wendler ist seit Donnerstag, dem 8. Oktober, offizieller Coronavirus-Leugner. Der Fernsehsender RTL, Die Kette Kaufland und sein Manager reagierte am selben Abend mit Bestürzung auf den Skandal.

Aber jetzt werden die ersten Zweifel geäußert – Ist das alles nur ein kluger Marketingtrick? Auf Twitter Zweifel sind bereits geäußert, einige vermuten eine Werbekampagne. Gegen a Fälschung sprechen Sie die schnellen Reaktionen von RTL, Kaufland und Michael Wendlers Manager Markus Krampe. Er sprach an “Pocher – gefährlich ehrlich!” überraschend offen über den tragischen Absturz von Michael Wendler (48). So wurde der Hitstar Coronavirus-Verschwörungstheoretikerwer “nie wieder nach deutschland kommen will”.

Michael Wendler (DSDS) wird zum Coronavirus-Leugner – der Manager nennt tragische Hintergründe

Des Popsänger Michael Wendler (DSDS) bestreitet das Coronavirus Pandemie. In Eins Instagram-Video vom 8. Oktober sagte der Wendler mag es auch Attila Hildmann und Xavier Naidoo* schon gemacht. Die Pandemie ist nicht real und die Presse wird politisch kontrolliert. Deshalb kündigte Wendler spontan seinen Job als DSDS-Juror an der Seite von Dieter Bohlen (66). Auch ein Telegrammkanal wie er Attila Hildmann* führt auch erfolgreich, ist jetzt im Arsenal von Michael Wendler. Die beiden können in Kontakt sein, hat nordbuzz.de fand und analysierte die Michael Wendler Telegram Gruppe.

Michael Wendler und Attila Hildmann sind Coronavirus-Kollegen. (nordbuzz.de Versammlung) © Rolf Vennenbernd / Fabian Sommer / dpa / Bildbündnis

Der Fernsehsender RTL und die Supermarktkette Kaufland distanzierten sich am selben Abend von ihrer Jury und ihrem Werbestar. Ebenfalls Michael Wendlers Manager Markus Krampe sprach am Donnerstagabend RTL über den tragischen Wandel des fröhlichen Popsängers, der inzwischen in die USA geflohen ist und nicht mehr nach Deutschland will.

Aber über den Skandal ist nicht alles klar. Oliver Pocher (42) fiel in einer kürzlichen Folge “Pocher – gefährlich ehrlich!” auf einen falschen Wendler und das auch Wendler Video auf Instagram verursacht derzeit Zweifel.

Michael Wendler (DSD): Twitter diskutiert auf Instagram Zweifel an Coronavirus-Videos

Der Radiomoderator und Autor Micky Beisenherz kurz nach der Veröffentlichung der Wendler-Corona-Videos erste Zweifel an seinem Inhalt. Auf Twitter Beisenherz schrieb: „Wahnsinn. Der #Wendler ist ein so schlechter Schauspieler, dass man ihm nicht einmal die # Telegram Verschwörung Dulli nehmen kann. “Auch auf Instagram Es gab Zweifel Wendlers Überzeugung. Die Influencerin “mrs.schoene.official” schrieb dort: “Wenn Sie so hinter dieser Theorie stehen, dann müssten Sie nichts lesen, sondern Ihre Meinung frei äußern” – damit stimmte sie einem wahren Punkt zu, dem Wendler liest für sein Video.

Wahnsinn. Des #Wendler ist so ein schlechter Schauspieler, dass man ihm nicht einmal das geben kann #Telegramm– Verschwörung dumpf nimmt ab. – Micky Beisenherz (@MickyBeisenherz) 8. Oktober 2020

Wenn Sie sich die ansehen Reaktionen auf der Wendler-Corona-Video Besonders auffällig ist die kurze Reaktionszeit. RTL und auch Kaufland, beide erstklassige Vertragspartner von Michael Wendlerantwortete noch am selben Abend. Wussten die Unternehmen vorher davon? Wendlers Pläne? Im Moment sieht es so aus, als hätten beide einfach extrem schnell reagiert. Alles andere kann nur erraten werden, ein Beweis für Sie PR-Stunt es gibt keine. Die Geschichte wird auch glaubwürdiger, wenn Sie die aktuellen Aussagen von lesen Michael Wendlers Manager Markus Krampe beinhaltet.

Michael Wendler (DSDS): Manager Markus Krampe über die Veränderung des Charakters des Corona Denier

In der Show “Pocher – gefährlich ehrlich!” schockierende Details kamen vorbei Michael Wendlers Weg zu Coronavirus-Leugner zum Tageslicht. Dies dürften die letzten Zweifler sein Wendler-Video überzeugen. Michael Wendlers Manager Markus Krampe äußerte sich in einem Interview mit Oliver und Amira Pocher (28) zu Wendlers kritisch Coronavirus-Positionen. “Für mich ist er krank”, fasste Krampe zusammen, der gegen Ende den Tränen nahe war.

Markus Krampe erzählte wie Michael Wendler schleichend zum Coronavirus-Leugner ist gewesen. Unter anderem wollte er alle Anwesenden von den Dreharbeiten zum Kaufland-Werbesport abhalten Maske tragen. Der Manager konnte Wendler in Diskussionen nicht von der Coronavirus-Verschwörungstheorien abbringen. In einem letzten Telefonat am Donnerstagabend angekündigt Michael Wendler sein Manager, dass er jetzt in der ist Vereinigte Staaten von Amerika werde bleiben. In einem detaillierten RTL-Video schnappt sich Krampe Coronavirus-Episode von Michael Wendler zusammen.

Michael Wendler (DSDS): Comedian zielt mit Telegramm-Fälschung auf das Coronavirus Wendler ab

Es gab jedoch eine bestätigte Fälschung. Am Donnerstagabend angekündigt Michael Wendler in seinem Instagram-Video auch auf, in einem Telegrammgruppe Informationen verbreiten wollen – so sollte es für Sie sein Coronavirus-Leugner. Ein deutscher Komiker nutzte diese Ankündigung als Gelegenheit und gründete eine Gefälschte Wendler-Gruppe auf Telegramm. Des “Promi Big Brother„-Star Udo Bönstrup (21) hat ohne weiteres einen erstellt Wendler Group am Telegramm und dort geteilte Inhalte. Also war er auch so glaubwürdig Oliver Pocher zitiert in seinem Special aus der Gruppe.

Bönstrup wollte mit seinem Stunt beweisen, “dass die Leute auf fast jeden Mist im Internet hereinfallen”. So sagte er in der Nacht Instagram. Die wirkliche Michael Wendler hat jetzt wirklich einen Telegrammgruppe. Dort breitet er sich aus, genau wie Attila Hildmann am Telegramm*, falsche Berichte und grobe Verschwörungstheorien über die Coronavirus. Über 33.000 Menschen folgen Michael Wendler (Stand 9. Oktober) Telegramm.

Michael Wendler (DSDS): Geheime Vereinbarung mit Attila Hildmann – Xavier Naidoo fliegt ebenfalls aus der Jury

Michael Wendler ist nicht der erste Coronavirus-Leugnerwer mal bei DSDS in dem Jury saß. Zu Beginn des Jahres warf RTL Xavier Naidoo (49) aus der Show, der auch roh aussprach Theorien auf Telegramm. Das Netz scherzt jetzt. Ein Benutzer fragte sichob Boris Becker oder Til Schweiger in der nächsten DSDS-Jury sein werden. Diese Arbeitsgruppe hat offenbar eine besondere Anziehungskraft für Verschwörungstheoretiker. Über die Coronavirus-Theorien von Xavier Naidoo und Michael Wendler meldet auch MANNHEIM24.de *.

Attila Hildmann (39)* schien aus Michael Wendlers Umzug in das Lager der Coronavirus-Leugner gewusst haben. Am Donnerstagmorgen schrieb er vor Michael Wendlers Video über Telegram: „Gestern habe ich mit einem sehr bekannten TV-Star gesprochen, der raus will! Heute wird etwas passieren! “” Welche Berühmtheit wird Ihrer Meinung nach als nächstes fallen? * *24hamburg.de und MANNHEIM24.de sind Teil der Ippen digitales Netzwerk.

