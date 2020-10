Corona-News: Wird dieser Arzt aus Deutschland uns alle vor dem Virus retten? “Schluss mit der Pandemie”

Die Forschung arbeitet fieberhaft an einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Ein deutscher Arzt steht kurz vor dem Durchbruch.

Das Cornavirus belastet Menschen weltweit.

Ein Impfstoff könnte alle Sorgen lösen.

Ein deutscher Arzt könnte der Schlüssel sein.

Mainz – das Coronavirus ist in jedem Land der Erde weit verbreitet. In den letzten Wochen haben die Infektionen wieder deutlich zugenommen. Politiker warnen vor einer zweiten Welle und schließen eine Sperrung nicht mehr aus.

Corona: Deutsches Unternehmen entwickelt einen Impfstoff

Um der Koronapandemie endlich ein Ende zu setzen, hat die Wissenschaft weltweit für einen Impfstoff. Aber wann können die Leute ein solches Serum erwarten? Laut den Experten der Firma Mainz BioNTech“Es wird offensichtlich” sehr bald “einen neuen Impfstoff geben. Das Pharmaunternehmen um Mitbegründer und CEO Ugur Sahin berichtet, dass der neu entwickelte Impfstoff BNT162b2 in klinischen Studien sehr erfolgreich ist. Sie haben die endgültige Genehmigung beantragt.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA in Amsterdam bestätigt, dass der Wirkstoff im sogenannten Rolling Review-Verfahren überprüft wird. Die Entscheidung der EMA, den Prozess zu beginnen, basiert auf den ermutigenden vorläufigen Daten sowohl aus präklinischen als auch aus frühen klinischen Studien bei Erwachsenen, so die Agentur. BioNTech selbst ist so zuversichtlich, dass es bereits mit der Massenproduktion begonnen hat. Etwa 100 Millionen Dosen BioNTech plant vor Ende dieses Jahres langfristig bis zu 750 Millionen Dosen pro Jahr.

Wir haben eine fortlaufende Einreichung bei initiiert @EMA_News für unser #COVID-19 #Impfstoff Kandidat BNT162b2. #CHMP wird nun mit der Überprüfung vorklinischer Daten beginnen, während BNT162b2 weiterhin unterliegt #EMAsorgfältige Standards für Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit. https://t.co/z68Vkz38il https://t.co/B1wSTrfk8l – BioNTech SE (@BioNTech_Group) 6. Oktober 2020

Deutscher Arzt erklärt Corona den Krieg

BioNTech ist damit das erste deutsche Unternehmen und mit AstraZeneca das zweite von der EMA für diesen Prozess zugelassene Unternehmen. “Der fortlaufende Überprüfungsprozess wird fortgesetzt, bis genügend Informationen vorliegen, um einen formellen Antrag auf Genehmigung zu unterstützen”, sagte die EMA. Bisher wurden 37.000 Teilnehmer in die Studie aufgenommen, 28.000 haben bereits die zweite Impfstoffdosis erhalten.

„Während wir daran arbeiten, einen potenziellen Impfstoff mit einer beispiellosen Geschwindigkeit zu entwickeln, um diesen zu erhalten Schluss mit der PandemieEs ist unsere Pflicht, sicherzustellen, dass wir dies mit den höchsten ethischen Standards und in Übereinstimmung mit soliden wissenschaftlichen Prinzipien tun “, sagte Sahin, CEO von BioNTech.

Wir haben ein Update zu den möglichen Zeitplänen für das #COVID-19 #Impfstoff Kandidat BNT162b2. Wir werden die Genehmigung nur einholen, wenn die Daten ein klares Bild in drei Schlüsselbereichen liefern: Sicherheit, Wirksamkeit, Herstellungsqualität. Lesen Sie mehr in @WSJ durch @bopanc. https://t.co/62njuhX3lu – BioNTech SE (@BioNTech_Group) 16. Oktober 2020

Das Traumpaar der Wissenschaft gibt Hoffnung in der Koronapandemie

Sahin und sein Frau Özlem Türeci sind international als Pioniere in der Krebsimmuntherapie anerkannt. Nach dem Ausbruch der Pandemie begannen sie sofort die Forschung für einen Impfstoff gegen das Coronavirus. Der Aktienkurs des Unternehmens hat sich seit März verdreifacht und erreicht rund 20 Milliarden US-Dollar. Sahin und Türeci halten 18 Prozent des Grundkapitals und gehören zu den reichsten Deutschen.

Sahins Familie kam mit vier Jahren aus der Türkei nach Köln. Sein Vater war Gastarbeiter bei Ford. Sahin studierte zunächst Medizin in Köln, später arbeitete er als Arzt am Universitätsklinikum Köln und promovierte 1992 mit einer Dissertation über Immuntherapie für Tumorzellen. Der 55-Jährige ist seit 2006 Professor für Experimentelle Onkologie am Universitätsspital Mainz. Seine Frau Özlem Türeci hat ebenfalls türkische Wurzeln; Ihr Vater kam als Arzt aus Istanbul nach Deutschland. (ck / dpa)

