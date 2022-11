Meteorsichtung Freitagabend, 4. November: Video und Karte von Baltimore County, wo er verfolgt wurde

Am Freitag, dem 4. November, wurden wir von einem selten lauen Novemberabend begrüßt, als der Mond in Konjunktion zu Jupiter stand. Dies bot vielen eine großartige Gelegenheit, im Freien zu sein, um eine spektakuläre Meteoritenspur am Himmel zu beobachten und zu entdecken. Dies wurde von vielen Menschen in der mittelatlantischen Region gemeldet und sogar auf Video in Baltimore County, Maryland, festgehalten.

Zuerst der Mond und Jupiter

Das hat die Leute dazu gebracht, am Freitagabend herauszukommen, und ich wollte Ihnen die besten Bilder zeigen, die ich finden konnte. Jim Olson konnte mit einem Teleskop den Mond einfangen. Jupiter und einige seiner umgebenden Monde in einem Rahmen.

Dieses Foto von Brenda Bowman wurde ebenfalls aufgenommen

Dave McHugh und seine Frau taten genau das in der Nähe ihres Hauses, als sie gegen 21:15 Uhr EDT einen grünlich-blauen Lichtstreifen am Himmel sahen. Er hat mich angeschrieben, was die Suche ausgelöst hat. Anschließend schrieb ich meinem Freund Mike Hankey von der American Meteor Society, der in Baltimore County, Maryland, lebt, eine Nachricht. Er hat ein Netzwerk von Kameras in seinem ALLSKY-Netzwerk, die nachts nach oben zeigen und immer noch aufzeichnen.

Meteor über dem nördlichen Baltimore County, Maryland, gesehen

Es war auf AMS ALLKSY7 von Mike Hankey bis Monkton MD. Siehe gegen 21:15 Uhr EDT.

Das Ergebnis lieferte das Video unten. Anhand von Berichten der American Meteor Society konnten sie den wahrscheinlichsten Weg triangulieren und einzeichnen.

Video:

ALLSKY-Netzwerk-Standbild

AMS ALLKSY7 – Mike Hankey – Monkton MD

Berichte an die American Meteor Society

breite Karte

Dies wurde zwischen Richmond, VA und der New Yorker U-Bahn gesehen.

Karte näher

Die Triangulation legt nahe, dass es durch das südliche Pennsylvania im York County zwischen Red Lion und Loganville nach Gettysburg im Adams County reiste.

Orte der kurzen Beobachterliste:

Die Dauer betrug etwa 3,5 Sekunden.

Richmond VA

Myerstown Pennsylvania

Harrisburg Pennsylvania

Glen AllenVirginia

Woodbury NJ

Pottstown Pennsylvania

Upperco®

Baltimore MD

Cockeyville MD

Montville NJ

Oxford PA

Bloomsburg-Pennsylvania

Roanoke Virginia

Westville NJ

Saddle Brook NJ

Media-Soundsystem

Ashburn-Virginia

New York

Klingerstown Pennsylvania

Siehe den vollständigen Bericht:

Bericht 8057-2022 der American Meteor Society

Ich hatte diese Informationen kürzlich in einem Bericht geteilt…

Meteorschauer Czur Zeit aktiv

Orioniden: Aktiv bis 22.11.

Höhepunkt: 20.-21. Oktober 2022 (21 % Vollmond).

Südliche Tauriden: Aktiv bis 2. Dezember. Höhepunkt: 4.-5. November 2022 (87 % Vollmond).

Nördliche Tauriden: Aktiv bis 2. Dezember. Höhepunkt: 11.-12. November 2022 (88 % Vollmond).

Kommende Skyshows:

Raketenstart

6. November um 5:50 Uhr

Weitere Informationen finden Sie in diesem Bericht, der auch den NASA-TV-Livestream enthält.

Beachten Sie, dass dies mit EINGESTELLTER STANDARDZEIT erfolgt.

(Wir haben Anspruch auf eine zusätzliche Stunde Schlaf)

totale Mondfinsternis

8. November – Dies wird bei Sonnenaufgang die Totalität erreichen. Tatsächlich wird die Sonnenfinsternis für unser Gebiet um 6:42 Uhr enden, dem vorhergesagten Sonnenaufgang an diesem Tag.

Das bedeutet, dass der Mond während der Sonnenfinsternis im Westen untergeht. Wenn der Himmel klar ist, haben Fotografen eine wunderbare Gelegenheit, den blutroten Mond aus einem niedrigen Winkel mit hervorragender Bildgestaltung von Gebäuden oder Landschaften einzufangen. Ich hoffe wirklich, dass dies klar ist und dass wir einige großartige Fotos haben, die wir teilen können.

