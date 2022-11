Toto Wolff von der Formel 1, der beschuldigt wird, sein Team aus der Ferne zu leiten, lehnt sich noch tiefer in die Software ein – TechCrunch

Toto Wolff, der 50-jährige österreichische Geschäftsführer, Teamchef und Miteigentümer des Mercedes-Formel-1-Teams kürzlich beschrieben von The New Yorker als jemand, der vielleicht am Flughafen an einem vorbeigeht, toll riecht, Halbschuhe und keine Socken trägt, gestern offen über das schreckliche, schlechte Jahr seines Teams gesprochen hat. Sitzen mit Oliver Steil, dem CEO des deutschen Unternehmens TeamviewerWolff, ein beliebter Hersteller von Remote-Support-Software, beschrieb auch, wie sich das angeschlagene Rennteam teilweise auf die Technologie von TeamViewer verlässt, um ihm einen Vorteil bei seinem Versuch zu verschaffen, seinen früheren Ruhm wiederzuerlangen.

Die beiden sprachen auf der Web Summit-Konferenz in Lissabon, und Wolff erhielt Jubel, als er vor der Menge auftauchte, zum großen Teil dank „Drive to Survive“, der Netflix-Serie, die ihn berühmt machte. (Er findet es amüsant, dem New Yorker Schriftsteller Sam Knight zu erzählen, wie sich eine junge Frau aus ihrem offenen Autofenster stürzte, um sich fotografieren zu lassen.)

Wolff erkannte sofort das Offensichtliche, als er sich einrichtete. „Wir haben acht Mal hintereinander die Meisterschaft gewonnen“, sagte er, „aber das ist Vergangenheit.“ Mercedes, fuhr er fort, „hat einfach die Physik falsch verstanden. . . und das Konzept des Autos ist an der falschen Stelle“, sagte er und bezog sich auf sein Bodendesign, das er zuvor als Wurzel des glanzlosen Jahres des Teams bezeichnete. (Alle paar Jahre werden F1-Teams – derzeit sind es insgesamt 10 – von der Behörde, die den Grand-Prix-Rennsport überwacht, gezwungen, ihre Autos neu zu konstruieren.)

Tatsächlich liege es vor allem daran, dass es „lange dauert, die Dinge auszurollen, die in das Auto eingebaut sind“, sagte Wolff, an die sich sein Team im vergangenen Jahr gewandt habe. Teamviewerein 17 Jahre altes börsennotiertes Unternehmen, dessen Software remote auf jeden Computer, Tablet, Laptop, mobiles Gerät oder IoT-Terminal wie eine Industriemaschine – oder einen Rennwagen – zugreifen und sich mit ihm verbinden kann, um die Steuerung, Fernverwaltung und Überwachung dieser Geräte zu ermöglichen .

Es passt perfekt zusammen, schlug Steil vor, der sagte, TeamViewer arbeite eng mit dem Team von Mercedes-AMG Petronas zusammen, um es effizienter zu machen, einschließlich der Durchführung von Labortests nach Feierabend und der Unterstützung des Streckenteams durch Remote-Ingenieure.

„Wir versuchen wirklich, als Team einem System wie dem in der Formel 1 zu folgen. Wir sehen die verschiedenen Teile und wir sehen, was wir anders machen können, wenn wir uns in Echtzeit verbinden, zusätzlich zu dem, was wir vielleicht neben der Strecke tun.“ im Backoffice. Wir arbeiten wirklich durch die verschiedenen Teile der Organisation, natürlich beim Testen, bei der Produktionswartung, im Windkanal, bei all diesen Anwendungen, bei denen wir versuchen zu sehen, wo es besser gehen kann …“

Wolff sprang separat ein, um das Gesamtbild zu malen. „Wir laufen 23 Mal um die Welt, rund um den Globus [during the racing season]und unser Kernteam besteht nur aus 90 Ingenieuren [with] 2.000 zurück ins Werk“, davon 1.000 auf der Chassisseite und weitere 1.000 auf der Motorseite.

„Operation vor Ort, oder wir nennen es Feldchirurgie“, sagte Wolff, „ist nicht immer trivial, denn wenn Sie ein kompliziertes Motor- oder Kühlsystem öffnen, möchten Sie die Ressource zu Hause haben. , und TeamViewer ist es die einzige Technologie heute, die es uns erlaubt, den Mann zu Hause durch dasselbe Endoskop in den Zylinderkopf schauen zu lassen, und dann [help] der Mechaniker im Feld.

Als zusätzlichen Vorteil und nicht ohne Konsequenz, sagten die beiden Männer, reduziert die Partnerschaft die Emissionen, weil sie bedeutet, weniger Menschen zu bewegen, während Mercedes zunehmend auf Nachhaltigkeit setzt. Tatsächlich, sagte Wolff, hat das Team die Emissionen in den letzten Jahren um fast 90 % reduziert. „Es liegt in unserer Verantwortung, unserem globalen Publikum von Milliarden von Zuschauern zu zeigen, dass jeder es kann, wenn wir es können“, sagte er.

Zugegeben, der Auftritt war ein großer Moment für TeamViewer, dessen weitere Kunden von Telekommunikationsunternehmen bis zum Fast-Food-Franchise Wendy’s reichen. Für ein Unternehmen, das seinen Kunden große Effizienz verspricht, gibt es nichts Besseres als einen verehrten Formel-1-Teamchef, der Ihnen Loblieder singt.

Was Rennfans natürlich wissen wollen, ist, ob die Technologie Mercedes – die 2022 noch kein Rennen gewinnen werden – einen ausreichenden Vorteil verschaffen wird, um die Teamrivalen Red Bull und Ferrari zu schlagen.

Während Wolff sich „morgen“ vorstellt, wie er gestern sagte, könnte es eine Weile dauern, selbst mit den schnelleren Feedback-Schleifen, die die Technologie von TeamViewer dem Team bietet. Wie er sagte kürzlich Laut dem Outlet RacingNews365 liegt Mercedes nach der frustrierenden Saison 2022 in Bezug auf die Formel-1-Entwicklung immer noch „acht bis zehn Monate“ hinter Red Bull zurück.

Es gibt definitiv eine Herausforderung“, fügte er hinzu, „aber wir spielen das lange Spiel, wir alle. »

Die intensive Rivalität zwischen den beiden Teams ist zwar perfekt für das Fernsehen, bleibt aber in der Zwischenzeit sehr real. Wie der Artikel im New Yorker feststellt, haben von den 10 Teammanagern des Sports nur Wolff und Christian Horner, die das Red-Bull-Team leiten, jemals eine Weltmeisterschaft gewonnen, und sie scheinen sich wirklich zu hassen.

Anfang dieses Jahres, berichtet Knight, rief Horner den in Monaco lebenden Wolff an, einen Steuerexilanten, der – fügte er abschätzig hinzu – sein Team von weitem leitet. Wolff wiederum sagte im Gespräch mit Knight über Horner: „Er ist so einfach.“