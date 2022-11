Nintendo Switch Online-Abonnenten erhalten eine kostenlose N64-Überraschung

Nintendo Switch Online-Abonnenten von Switch, Switch Lite und Switch OLED – oder genauer gesagt Nintendo Switch Online-Abonnenten mit dem Erweiterungspaket – haben gerade eine kostenlose N64-Überraschung erhalten. Neben dem Hinzufügen die ersten zwei Mario-Party Spiele auf N64 zur Switch Online Expansion Pack-Bibliothek hat Nintendo kostenlose N64-Icons verschenkt, die ersten ihrer Art.

Die Symbole sind Teil einer neuen Aktion, bei der Nintendo jeden Monat neue N64-Symbole für Switch Online hinzufügt, die Besitzer von Erweiterungspaketen beanspruchen können. Für den Monat November gibt es Super Mario 64, The Legend of Zelda: Majoras Maskeund Kirby 64 Symbole. Im Dezember wird es Icons für geben F-Zero X, Yoshis Geschichteund The Legend of Zelda: Okarina der Zeit. Die Aktion endet dann im Januar, wenn Mariokart64, Papiermariound Sternfuchs 64 wird auftreten.

Unten können Sie sich mit freundlicher Genehmigung von Nintendo PR ein offizielles Werbebild für die Symbole dieses Monats ansehen:

(Bild: Nintendo)

Wie bereits erwähnt, sind diese Symbole hinter der Erweiterungspaketstufe des Abonnementdienstes gesperrt, was bei allen kostenlosen Symbolen der Fall war, die Nintendo in diesem Jahr für Switch-Benutzer veröffentlicht hat. Zusätzlich zu den kostenlosen Symbolen gewährt Ihnen die Stufe des Erweiterungspakets Zugriff auf Retro-Spiele jenseits von SNES und NES. Zum Beispiel bietet es Ihnen N64-Spiele. Und es ist N64, das in letzter Zeit im Mittelpunkt des Abonnementdienstes stand, weshalb es jetzt N64-Symbole gibt.

