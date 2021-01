Die NASA stellt die Bemühungen zur Bereitstellung der Mars InSight-Wärmeflusssonde ein

WASHINGTON – Nach fast zwei Jahren der Kämpfe hat die NASA die Bemühungen aufgegeben, eine Wärmestromsonde für ihren InSight-Lander auf der Marsoberfläche einzusetzen.

In einer Erklärung vom 14. Januar sagte die NASA, dass ein letzter Versuch, den “Maulwurf” am 9. Januar in die Marsoberfläche zu treiben, keine Fortschritte gemacht habe. Der Maulwurf machte 500 Hammerschläge und versuchte, in die Oberfläche zu sinken, blieb aber nur zwei bis drei Zentimeter unter der Oberfläche an Ort und Stelle.

“Wir haben alles gegeben, aber Mars und unser heldenhafter Maulwurf bleiben unvereinbar”, sagte Tilman Spohn von der deutschen Raumfahrtbehörde DLR, dem Hauptforscher des offiziell als “Heat Flow and Physical Properties Package” (HP3) bekannten Pakets. , in einer Erklärung der NASA.

HP3 wurde entwickelt, um bis zu fünf Meter tief in die Oberfläche zu graben und Daten über den Wärmefluss im Inneren des Mars zu sammeln. Der Lander brachte das Instrument Anfang 2019 an die Oberfläche, kurz nachdem InSight im November 2018 auf dem Mars gelandet war.

Die Sonde jedoch Probleme kurz nach dem Start des Hämmerns aufgetreten, wenn der Maulwurf etwa einen Fuß in der Oberfläche stehen geblieben ist. Wissenschaftler spekulierten zunächst, dass die Sonde einen Felsen oder eine härtere unterirdische Schicht getroffen hatte.

Das Instrumententeam stellte später fest, dass das Problem ein Mangel an Reibung zwischen der Sonde und dem umgebenden Regolith war, der dazu führte, dass der Maulwurf beim Stampfen abprallte und ihn an Ort und Stelle hielt. Manchmal schien sich der Maulwurf teilweise aus dem Loch zurückzuziehen.

Nachfolgende Versuche bestanden darin, den Instrumentenkoffer über die Oberfläche zu bewegen und den aus dem Loch herausragenden Maulwurf freizulegen. Die Controller des Raumfahrzeugs verwendeten die Schaufel am Ende des Roboterarms des Landers, um auf den Maulwurf zu drücken, um ein Abprallen zu verhindern, den Regolithen um das Loch herum zu stopfen und auch das sich erweiternde Loch so zu füllen dass der Maulwurf mehr Reibung gewinnen kann.

Während dieser Bemühungen gelang es, den Maulwurf vollständig unter die Oberfläche zu bringenund mit ein paar Zentimetern Regolith bedeckt, erlaubten die zusätzlichen Hämmerungsbemühungen keinen Fortschritt, was zu der Entscheidung führte, den Maulwurf dort zu lassen, wo er ist. Die Projektwissenschaftler kamen zu dem Schluss, dass der Boden am InSight-Landeplatz andere Eigenschaften aufweist als die anderer Lander, die als Leitfaden für das Design des Instruments herangezogen wurden.

„Wir sind sehr stolz auf unser Team, das hart daran gearbeitet hat, InSights Maulwurf tiefer in den Planeten zu bringen. Es war erstaunlich zu sehen, wie sie Millionen von Kilometern entfernt Fehler beheben “, sagte Thomas Zurbuchen, Associate Administrator für Wissenschaft der NASA, in der Erklärung. “Deshalb gehen wir bei der NASA Risiken ein – wir müssen die Grenzen der Technologie erweitern, um zu wissen, was funktioniert und was nicht.”

Die Entscheidung, den Einsatz des Maulwurfs einzustellen, kam weniger als eine Woche, nachdem die Agentur angekündigt hatte, die Mission von InSight bis Ende 2022 zu verlängern. Damals sagte die NASA dies Die erweiterte Mission “könnte den Einsatz (niedriger Priorität) des Maulwurfs fortsetzen”, erörterte jedoch nicht die Dauer dieser Bemühungen.

Das andere Hauptinstrument von InSight, ein Seismometer, arbeitet weiterhin gut und misst Erdbeben auf dem Mars. “InSights erweiterte Mission wird sich auf die Erstellung eines langlebigen, qualitativ hochwertigen seismischen Datensatzes konzentrieren”, sagte die NASA in ihrer Ankündigung der erweiterten Mission am 8. Januar. Nachdem die Einsatzbemühungen des Maulwurfs nun abgeschlossen sind, wird das Raumschiff mit seinem Roboterarm das Kabel zwischen dem Seismometer und dem Lander teilweise vergraben und so das thermische Rauschen in seinen Daten reduzieren.

InSight verfügt auch über ein Instrument, das Wetterdaten sammelt, die während der erweiterten Mission weiterhin funktionieren.

Trotz der Unfähigkeit des Maulwurfs, sich in die Oberfläche zu graben, liefert die NASA nach wie vor nützliche technische Daten, die für zukünftige Missionen verwendet werden können, die in die Oberfläche bohren müssen. Während sich derzeit keine solche Mission in der Entwicklung befindet, plant die NASA künftige Missionen, sowohl von Robotern als auch von Menschen, und verwendet Übungen, um unter der Oberfläche zu untersuchen, einschließlich des Zugangs zu unterirdischen Eisvorkommen.

“Glücklicherweise haben wir viel gelernt, was zukünftigen Missionen zugute kommen wird, die versuchen, im Untergrund zu graben”, sagte Spohn.