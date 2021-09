Mehr als 100 Tote bei blutigem ecuadorianischem Gefängnismassaker

Die Zahl der Todesopfer ist im Vergleich zu früheren Schätzungen nach den blutigen Zusammenstößen am Dienstag im Litoral-Gefängnis am Rande der Küstenstadt Guayaquil deutlich gestiegen.

In einer Fernsehansprache am Mittwoch sagte Lasso, das Gefängnis sei noch nicht vollständig gesichert und forderte Verwandte und Familien der Häftlinge auf, sich von der Gegend fernzuhalten.

„Ich wünschte, ich könnte gleich sagen, ja, wir haben das Litoral-Gefängnis vollständig gesichert, aber ehrlich gesagt kann ich das nicht. Dieses Treffen, das wir gerade hatten, diente der Organisation der nächsten Schritte, und ich hoffe, dass Sie in den nächsten Stunden einige sehen werden der Pläne haben wir uns in der Tat geeinigt “, sagte er in einer Fernsehansprache.

Lasso sagte auch, dass in den nächsten Stunden weitere Leichen gefunden werden könnten.

Die ecuadorianische Gefängnisbehörde SNAI hatte zuvor in einem der Gefängnispavillons Detonationen und “Kämpfe zwischen kriminellen Banden” gemeldet. Die Getöteten und Verletzten erlitten nach Angaben des regionalen Polizeikommandanten Fausto Buenaño Verletzungen durch Kugeln und Granaten. “Die Insassen rufen uns an (sagen): ‘Meine Schwester, sie bringen mich um. Rufen Sie die Polizei, sie müssen den Pavillon (Gefängnistrakt) fünf betreten”, sagte die Schwester eines Häftlings gegenüber Reuters. Mindestens fünf der verstorbenen Gefangenen wurden enthauptet, bevor die Polizei reagierte und taktischen Kräften „die Wiederherstellung der Ordnung gelang“, sagte der Gouverneur der Provinz Guayas, Pablo Arosemena, am Dienstag. Ecuadors Gefängnisse wurden in diesem Jahr von Blutvergießen verwüstet, wobei nach Angaben der SNAI mehr als 140 gewaltsame Todesfälle gemeldet wurden. Als Reaktion auf die jüngsten Todesfälle rief die Regierung in den ecuadorianischen Gefängnissen den 60-tägigen Ausnahmezustand aus. Die Maßnahme erlaubt den Einsatz von Militärtruppen in Haftanstalten und schränkt das Recht der Häftlinge auf Privatsphäre und freie Vereinigung ein, um Durchsuchungen und andere Überwachungsmaßnahmen zu ermöglichen. READ Joe Biden wurde offiziell zum demokratischen Kandidaten ernannt Der Staat werde während des Ausnahmezustands 24 Millionen Dollar für das Gefängnissystem ausgeben, fügte Lasso in seiner Rede hinzu.

Berichterstattung von Abel Alvarado und Sharif Paget von CNN in Atlanta, Ally Barnard in Hongkong und Ana Maria Canizares in Quito, Ecuador.