Samsung verwandelt Galaxy-Smartphones in digitale Autoschlüssel

Samsung macht seine Galaxy-Geräte mit einer neuen Funktion, die sie in digitale Autoschlüssel verwandelt, noch nützlicher als sie es derzeit sind. Dank der revolutionären UWB-Technologie können Samsung Galaxy-Benutzer ihre Autos mit ihrem Smartphone entsperren, verriegeln und starten.

UWB ist ein drahtloses Kommunikationsprotokoll mit kurzer Reichweite, das Funkwellen verwendet, um zu funktionieren, ähnlich wie Bluetooth und Wi-Fi.Im Gegensatz zu diesen beiden sendet UWB Funkwellen mit einer viel höheren Frequenz aus die es Smartphones ermöglichen, ihre Umgebung besser zu verstehen.

Am wichtigsten ist, dass UWB den passiven Zugang ermöglicht, was bedeutet, dass Sie Ihr Auto ver- und entriegeln, den Motor starten, den Kofferraum öffnen und sogar Ihre personalisierten Einstellungen über Ihr Smartphone aktivieren können. Der digitale Schlüssel kann geteilt werden, wenn Sie Ihr Auto an einen Freund ausleihen, und Sie können sogar eine zeitliche Begrenzung für die Betriebsdauer des geteilten Schlüssels festlegen.

In einem ersten Schritt wird Samsungs digitaler Schlüssel bis Ende des Jahres in NFC und UWB mit dem Luxus-Elektrofahrzeug Genesis V60 in Südkorea erhältlich sein. Darüber hinaus gab der Smartphone-Hersteller bekannt, dass der digitale UWB-Schlüssel kompatibel ist mit Galaxy S21 + und Ultra, Hinweis 20 Ultra und Z-Falz 2 und 3.