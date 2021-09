Der 8. Newton Space Strauch von der ISS im Vienna International Center in Österreich gepflanzt

Auf dem Gelände des Vienna International Center (VIC) in Österreich wurde ein einzigartiger Apfelbaum gepflanzt, der aus in den Weltraum geblasenen Samen wuchs, um zukünftige Generationen von Luft- und Raumfahrtwissenschaftlern zu motivieren. Nach Angaben des Informationsdienstes der Vereinten Nationen wurde der Sonderbaum an das Büro der Vereinten Nationen für Weltraumangelegenheiten (UNOOSA) übergeben.

Die britische Botschafterin Corinne Kitsell und die UNOOSA-Direktorin Simonetta Di Pippo pflanzten den Setzling, der von den Teilnehmern der VIC-Weltraumausstellung zu sehen sein wird. Die britische UN-Mission in Wien schrieb dazu auf ihrem offiziellen Twitter-Account: „Der 8.

Die Samen des Weltraumsämlings wurden zur Internationalen Raumstation ISS transportiert

Der winzige Weltraumbaum, der bereits 80 cm groß ist, ist ein Nachkomme des 400 Jahre alten Baumes, der Isaac Newtons Gravitationstheorie inspirierte, und blüht immer noch im Woolsthorpe Manor in Großbritannien. Der besondere Baum wurde aus einem von 26 Samen gezüchtet, die der britische und europäische Astronaut Tim Peake auf seiner Expedition “Principia” 2015 zur Internationalen Raumstation (ISS) brachte.

Die Samen schwebten fast sechs Monate lang in der Mikrogravitation, bis sie 2016 auf die Erde zurückkehrten. Der National Trust und die UK Space Agency starteten 2019 einen Wettbewerb, um einen Platz für jeden der Bäume zu finden, der sie inspirieren könnte.

Der Schössling des Weltraums ist Newtons Vermächtnis

Simonetta Di Pippo von UNOOSA bemerkte bei der Veranstaltung, dass es für UNOOSA eine Leistung ist, den Baum zu pflanzen. Während der Pflanzzeremonie sagte sie weiter, dass der Weltraumschössling Newtons Vermächtnis sei und zu einigen unerwarteten Entdeckungen führen könnte. Die britische Botschafterin Corinne Kitsell sagte sogar, dass Newtons Weltraum-Startup auf dem Gelände des Vienna International Center eine dauerhafte Heimat finden wird, in dem Botschafter verschiedener Nationen zusammenkommen, um internationale Standards für die Erforschung des sicheren und nachhaltigen Weltraums auszuhandeln.

Corinne fügte hinzu, dass neue Wege entwickelt werden sollten, um Einzelpersonen in den Bereichen Naturwissenschaften, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik einzubeziehen. Wenn die meisten Menschen Schwierigkeiten haben, sich an die Gleichung für die Schwerkraft zwischen zwei Objekten zu erinnern, dann sollte sich jeder daran erinnern, dass Newton seine Theorien formulierte, indem er einfach einen Apfel beobachtete, der von einem Baum fiel. Dieser besondere Baum wird dazu beitragen, die Wissenschaft in den größeren kulturellen Rahmen des täglichen Lebens einzuordnen. Als jüngste Ankunft auf der Weltraumausstellung der Vereinten Nationen sagt sie außerdem voraus, dass dieser Schössling und seine Erzählung zukünftige Generationen von Menschen und Touristen für die kommenden Jahre aufheitern werden.

(Bild: Twitter / @ UKMissionVienne)