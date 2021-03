Mars schlägt zurück? Extrem heller Meteor entzündet wilde Social-Media-Witze (VIDEOS) – RT UK News

Verblüffte Briten von Schottland im Norden bis Somerset im Süden waren erstaunt über einen phänomenal hellen Blitz am Nachthimmel, der etwa sieben Sekunden dauerte und laut einigen Berichten in einem lauten Boom endete.

Der Feuerball war so hell, dass er kurz vor 22 Uhr Ortszeit in ganz Großbritannien von Manchester nach Cardiff, Bath und Milton Keynes und überall sonst klingelte. Das britische Meteor Network erhielt über 120 Beobachtungen.

Die sozialen Medien wurden mit Videos überschwemmt, die behaupten, das himmlische Feuerwerk zu zeigen.

“Von den beiden Videos, die wir gesehen haben, war es ein langsamer Meteor mit deutlich sichtbarer Fragmentierung.” Das UK Meteor Network sagte.

Nach Angaben der American Meteor Society (AMS) sind Feuerbälle bei Beobachtung am Abend oder am Morgen im Allgemeinen so hell wie der Planet Venus (Stärke -4), während zum Vergleich ein Vollmond die Stärke -12,6 und die Sonne -26,7 hat.

“Ich dachte zuerst, es wäre ein Stern oder ein leuchtendes Flugzeug, dann wurde es größer und schneller, dann erleuchtete ein riesiger Blitz den Himmel und er brach in einen riesigen Schwanz aus nachlaufenden orangefarbenen Funken aus. Dahinter wie ein riesiges Feuerwerk!”schrieb ein erstaunter Sterngucker.

Ein anderer Benutzer fragte sich laut, ob das Phänomen darin bestand, dass die Marsianer den Perseverance-Rover der NASA wiedererlangten, der ihren roten Planeten berührte.

