Feier zum 90. Geburtstag von Marjorie Perloff

Foto von Alan Thomas

Die University of Chicago Press freut sich, unsere Freundin und Autorin Marjorie Perloff heute zu ihrem 90. Geburtstag zu feiern.e Geburtstag. Als einer der führenden Gelehrten der Poetik des 20. und 21. Jahrhunderts wurde Perloffs Werk vielfach veröffentlicht und übersetzt und ist Mitglied der American Academy of Arts and Sciences und der American Philosophical Society. Im Jahr 2021, sie wurde belohnt Österreichs höchste Auszeichnung im Bereich Kultur und Wissenschaft, Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst 1. Klasse.

Wir hatten die Ehre, mehrere bemerkenswerte Bücher mit Perloff zu veröffentlichen, darunter Radikaler Kunstgriff: Gedichte schreiben im Medienzeitalter, Die Wittgenstein-Skala: poetische Sprache und die Fremdheit des Gewöhnlichen, und Unoriginelles Genie: Poesie mit anderen Mitteln im neuen Jahrhundert. Die heutigen Feierlichkeiten fallen auch mit der Veröffentlichung von Perloffs neuestem Buch – seinem zehnten Buch in der Presse – zusammen.Infrathin: ein Experiment der Mikropoetik. Im ersten Lob rief André Vallias an Infrarot-dünn „Ein Geschenk für Liebhaber des Genres und eine Pflichtlektüre für Dichter. “

Um diese Meilensteine ​​zu feiern, haben wir den Dichter Charles Bernstein, einen von Marjories langjährigen Freunden und Mitarbeitern, gebeten, ihr zu Ehren ein Gedicht zu verfassen. Der berühmte Dichter Bernstein ist Gewinner des Bollingen Prize for Poetry der Yale University und Autor von Auf den Kopf gestellt, Beinahe / Verfehlen, Neu berechnen, und mehr, alle veröffentlicht von der University of Chicago Press.

Alles Gute zum Geburtstag Marjorie!

Stelle dir das vor

Die Übersetzung geht voran

Poesie. In

die worte anderer leute

die Interpretation ist nicht

das Ende

der Kritik

aber ein

Platz für

Kunst. Bedeutungen

folge der Aussage

Hoffe, dass

einer noch

Glück zu

Schläger. (Poesie

geschrieben als

die Bestätigung wird sein

nie erkennen

Apostasie.) Interpretation

wie die übersetzung

kann sein

falsch –– aber

du wirst es nicht tun

bis zu wissen

die Schreie

Abflüge. aus der Dunkelheit

leichter Teil,

es ist nur

Sie können nicht

ihn zu sehen.

(Wir behalten

neu erfinden

Rad weil

steckten fest.)

Wenn die Kritiker

hat nicht existiert,

wir würden sein

müssen

erfinden sie.

Frömmigkeit ist gottlos.

Keine Agentur:

räumliche Nähe.

für Marjorie Perloff bei 90

—Charles Bernstein

