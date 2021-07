Mali: Interimspräsident Ziel eines Messerangriffs während des Eid-Gebets

Der Vorfall ereignete sich während des Gebets in der Großen Moschee in der Hauptstadt Bamako anlässlich des muslimischen Feiertags von Eid al-Adha.

“Versuchter Messerangriff auf den Präsidenten der Übergangsregierung, Oberst Assimi Goita, in der Großen Moschee von Bamako. Der Angreifer wurde sofort von den Sicherheitskräften überwältigt. Die Ermittlungen laufen”, sagte der Angreifer in einer Pressemitteilung, die auf seiner offiziellen Twitter-Account.

Oberst Assimi Goita – der Chef von zwei Staatsstreiche in neun Monaten in Mali – wurde am 7. Juni als Übergangspräsident vereidigt.

Goita war zunächst stellvertretender Vizepräsident, nachdem er im August den Putsch angeführt hatte, der Präsident Ibrahim Boubacar Keita stürzte.