Chinesische und russische Marineschiffe überqueren gemeinsam die Straße von Japan

TOKYO (Reuters) – Eine Gruppe von 10 Kriegsschiffen aus China und Russland überquerte am Montag eine Meerenge zwischen Japans Hauptinsel und seiner nördlichen Insel Hokkaido, sagte die japanische Regierung und fügte hinzu, sie beobachte diese Aktivitäten genau.

Es war das erste Mal, dass Japan die Passage chinesischer und russischer Kriegsschiffe bestätigt hatte, die gemeinsam in der Tsugaru-Straße segeln, die das Japanische Meer vom Pazifik trennt.

Während die Meerenge als internationales Gewässer gilt, wurden Japans Beziehungen zu China lange Zeit durch widersprüchliche Ansprüche über eine Ansammlung winziger Inseln im Ostchinesischen Meer behindert. Tokio hat auch einen Territorialstreit mit Moskau.

“Die Regierung beobachtet die Aktivitäten chinesischer und russischer Kriegsschiffe wie dieses in Japan mit großem Interesse”, sagte der stellvertretende Kabinettssekretär Yoshihiko Isozaki am Dienstag auf einer regulären Pressekonferenz.

“Wir werden weiterhin unser Bestes bei unseren Überwachungsaktivitäten in den Gewässern und im Luftraum um Japan geben.”

Ein Sprecher des japanischen Verteidigungsministeriums sagte, es habe keine Verletzung japanischer Hoheitsgewässer und keine internationalen Regeln durch die Durchfahrt von Schiffen gegeben.

Russland und China hielten vom 14. bis 17. Oktober im Rahmen der Seekooperation der beiden Länder gemeinsame Marineübungen im Japanischen Meer ab, an denen Kriegsschiffe und Unterstützungsschiffe der russischen Pazifikflotte beteiligt waren.

Moskau und Peking haben in den letzten Jahren in einer Zeit, in der sich ihre Beziehungen zum Westen verschlechtert haben, engere militärische und diplomatische Beziehungen gepflegt.

(Berichterstattung von Kiyoshi Takenaka; Redaktion von Richard Pullin)