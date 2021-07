TweetDeck-Vorschau zeigt Twitters “neue und verbesserte” App

Kayvon Beykpour sagte in einem Interview im März mit Die Kante dass Twitter weiß, dass TweetDeck noch existiert und dass das Unternehmen an einer Überarbeitung von „von oben nach unten“ arbeitet. Heute hat Twitter gepostet ein einzelnes Bild der überarbeiteten Anwendung, erklärend, dass dies ein Vorgeschmack auf die Tests mit einigen “zufällig ausgewählten” Personen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Australien ist. Wenn Sie es kaum erwarten können, es selbst zu sehen, Jane Manchun Wong erklärt, wie Sie sich jetzt zum Test anmelden können mit einem einfachen Browser-Tweak.

Wir testen diese Vorschau zunächst mit einer kleinen Gruppe zufällig ausgewählter Personen in den USA, Kanada und Australien. Wenn Sie berechtigt sind, sehen Sie in TweetDeck eine Einladung zur Registrierung. – TweetDeck (@TweetDeck) 20. Juli 2021

Tweet-Deck-Kräfte Die Kante, und viele andere, so dass jede Änderung wahrscheinlich ein skeptisches Publikum von Power-Usern treffen wird, aber bisher ist es schwierig, die Verbesserungen zu finden. Der Reiz der App sind die Spaltenansichten, die sich in den letzten zehn Jahren nicht wesentlich geändert haben, aber das Layout des Screenshots unterscheidet sich stark von dem, was wir gewohnt sind, und in der linken Spalte befördert eine Schaltfläche die Decks, um anders zu sortieren Arten von Inhalten. Ansonsten sieht es viel mehr aus wie die Standardansicht von Twitter, weshalb ich TweetDeck nicht verwende.

Im heute ein TweetLaut Beykpour umfassen die neuen Testfunktionen für TweetDeck „einen vollständigen Tweet Composer, neue erweiterte Suchfunktionen, neue Spaltentypen und eine neue Möglichkeit, Spalten in sauberen Arbeitsbereichen zu gruppieren“. Twitter hat möglicherweise mehr Grund zu hoffen, dass Upgrades erfolgreich sind – Gerüchte besagen, dass das Unternehmen dies tut erwägen, es in Zukunft abzurechnen.

Um das „neue TweetDeck“ auszuprobieren, folge einfach Janes Anweisungen. Öffnen Sie TweetDeck in Ihrem Browser, gehen Sie dann zu den Entwicklertools (wenn Sie Chrome verwenden), öffnen Sie den Konsolen-Tab, kopieren und einfügen document.cookie = “tweetdeck_version = beta” Drücken Sie dann die Eingabetaste und laden Sie die Seite neu.

Wir werden diese Lektionen berücksichtigen, wenn wir später untersuchen, wie TweetDeck in den Abonnementangeboten von Twitter aussehen könnte. Wir werden mehr zu teilen haben, sobald wir aus diesen Tests lernen. – Kayvon Beykpour (@kayvz) 20. Juli 2021

Update vom 20. Juli um 12:40 Uhr ET: Details zum Testen der Vorschauversion jetzt hinzugefügt.