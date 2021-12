James Webb Space Telescope installiert erfolgreich Antenne

der neue von der NASA James Webb Weltraumteleskop erfolgreich eine kritische Antenne am Sonntag (26. Dezember) nur einen Tag nach ihrem Weihnachtsstart ins All.

Das Weltraumteleskop hat eine so genannte kardanische Antennenbaugruppe eingesetzt, die die Hochgeschwindigkeits-Datenschüssel trägt, die für die Übertragung von Webbs Beobachtungen des frühen Universums auf die Erde verantwortlich ist. Webb ins All gestartet Samstag auf einer Ariane-5-Rakete, die von einem Weltraumbahnhof in Kourou, Französisch-Guayana, abhob.

„Diese Antenne wird verwendet, um zweimal täglich mindestens 28,6 GB wissenschaftlicher Daten vom Observatorium zu senden“, schrieben NASA-Beamte. in einem Missions-Update. „Das Team hat jetzt die Bewegung der Antennenbaugruppe freigegeben und getestet – der gesamte Vorgang hat etwa eine Stunde gedauert.“

Das 10-Milliarden-Dollar-Weltraumteleskop Webb wurde entwickelt, um Studiere die ersten Sterne im Universum und andere kosmische Mysterien. Es ist das größte und leistungsstärkste Teleskop, das jemals ins All geschossen wurde.

Der Antenneneinsatz am Samstag war der jüngste in einer Reihe von monatelangen Schritten, um das Weltraumteleskop für seine Weltraumbeobachtungsmission vorzubereiten. Webb ist derzeit auf einer 29-tägigen Reise an einem stabilen Punkt im Weltraum namens Lagrange Point 2 oder L2, der fast 1,6 Millionen Kilometer von der Erde entfernt ist. Hier wird das Infrarot-Weltraumteleskop das Universum beobachten.

Zusätzlich zum Einsatz und Testen der Antenne aktivierten die Flugcontroller von Webb laut dem NASA-Update zum ersten Mal die Temperatur- und Dehnungsmessstreifen des Teleskops. Diese Messgeräte werden es Fluglotsen ermöglichen, in den kommenden Tagen die Temperatur und den strukturellen Zustand des Webb-Weltraumteleskops zu überwachen.

Eine genaue Messung von Webbs Temperatur und strukturellen Belastungen ist für Missionswissenschaftler und -ingenieure unerlässlich, da eine der anstrengendsten Zeiten des Weltraumteleskops noch bevorsteht: der Einsatz seiner massiven Barriere.

Das James-Webb-Weltraumteleskop ist ein Infrarot-Observatorium, das entwickelt wurde, um die detailliertesten Beobachtungen aller Zeiten zu machen, aber nur, wenn es kalt genug gehalten werden kann. Um dies zu erreichen, wird Webb einen massiven, mehrschichtigen Sonnenschirm in der Größe eines Tennisplatzes einsetzen, der in den ersten acht Tagen nach dem Start schrittweise laufen wird. Die erste Phase dieses Einsatzprozesses soll am Dienstag (28. Dezember) beginnen, drei Tage nach Beginn der Mission.

Der unmittelbare nächste Schritt für das Webb-Weltraumteleskop wird ein zweiter Korrekturbrand in der Mitte des Kurses sein, ein Manöver, das darauf abzielt, seine Flugbahn in Richtung L2 zu verfeinern. Dieses Manöver, das zweite von drei geplanten Verbrennungen, wird voraussichtlich am heutigen Montag abgeschlossen.

