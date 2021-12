Nicaragua beschlagnahmt ehemalige taiwanesische Botschaft und übergibt sie an China

MANAGUA, Nicaragua (dpa) – Die nicaraguanische Regierung hat die ehemalige taiwanesische Botschaft und diplomatische Büros beschlagnahmt und behauptet, sie gehöre zu China.

Die Regierung von Präsident Daniel Ortega hat diesen Monat die Beziehungen zu Taiwan abgebrochen und erklärt, sie werde nur die Regierung des Festlandes anerkennen.

Vor ihrer Abreise versuchten taiwanesische Diplomaten, das Anwesen der römisch-katholischen Erzdiözese Managua zu spenden.

Doch Ortegas Regierung sagte am Sonntagabend, eine solche Spende sei ungültig und das Gebäude in einem gehobenen Viertel von Managua gehöre zu China.

Die Staatsanwaltschaft sagte in einer Erklärung, die versuchte Spende sei „ein Trick und eine Täuschung, um etwas zu nehmen, was ihnen nicht gehört“.

Taiwans Außenministerium verurteilte die „schwerwiegend illegalen Handlungen des Ortega-Regimes“ und sagte, die nicaraguanische Regierung habe gegen Standardverfahren verstoßen, indem sie taiwanesischen Diplomaten nur zwei Wochen Zeit gegeben habe, das Land zu verlassen.

Er sagte, Taiwan „verurteile auch die willkürliche Behinderung des symbolischen Verkaufs seines Eigentums durch die nicaraguanische Regierung an die katholische Kirche von Nicaragua“.

Mag. Carlos Avilés, Vikar der Erzdiözese Managua, sagte gegenüber der Zeitung La Prensa, ein taiwanesischer Diplomat habe der Kirche das Anwesen angeboten: „Ich sagte ihm, dass es kein Problem gebe, aber die Übertragung werde noch rechtlich verfolgt.

Das mittelamerikanische Land hatte Anfang Dezember angekündigt, nur China offiziell anzuerkennen, das Taiwan als Teil seines Territoriums beansprucht.

„Es gibt nur ein China“, sagte die nicaraguanische Regierung in einer Erklärung, in der sie den Wechsel ankündigte. „Die Volksrepublik China ist die einzige legitime Regierung, die ganz China vertritt, und Taiwan ist ein unveräußerlicher Teil des chinesischen Territoriums. „

Der Schritt verstärkte Taiwans diplomatische Isolation auf der internationalen Bühne, obwohl die Insel den offiziellen Austausch mit Ländern wie Litauen und der Slowakei intensivierte, die Taiwan nicht offiziell als Land anerkennen. Heute hat Taiwan noch 14 offizielle diplomatische Verbündete.

China hat Taiwans diplomatische Verbündete in den letzten Jahren abgeworben und die Zahl der Länder verringert, die die demokratische Insel als souveräne Nation anerkennen. China ist gegen Taiwan, das sich in Weltforen oder in der Diplomatie vertritt. Die Salomonen entschieden sich 2019 für die Anerkennung Chinas und brachen die diplomatischen Beziehungen zu Taiwan ab.

Taiwan preist sich selbst als Verteidiger der Demokratie an, während Ortega im November bei einer vom Weißen Haus so genannten „Pantomime-Wahl“ wiedergewählt wurde.

„Die willkürliche Inhaftierung von fast 40 Oppositionellen seit Mai, darunter sieben potenzielle Präsidentschaftskandidaten, und die Blockade der Teilnahme politischer Parteien haben die Ergebnisse lange vor dem Wahltag manipuliert“, sagte der US-Präsident Joe Biden in einer Erklärung vom November.

Nicaragua nahm in den 1990er Jahren diplomatische Beziehungen zu Taiwan auf, als Präsidentin Violeta Chamorro die Macht übernahm, nachdem sie Ortegas sandinistische Bewegung bei den Wahlen besiegt hatte. Ortega, der 2007 wiedergewählt wurde, unterhielt bisher Beziehungen zu Taipeh.