„Sing 2“: Schaffen Sie die Extravaganz des musikalischen Raums „Out of This World“

In „Sing 2“, der Fortsetzung von Illuminations Kassenschlager „Sing“, schleichen Buster Moon (Matthew McConaughey) und seine Darsteller in die Touristenoase Vegas und machen sich auf den Weg in den Ausschnitt „Out. of This World“, a Vom Cirque du Soleil inspirierte musikalische Weltraumshow, die mit einem überraschenden Auftritt der zurückgezogenen Löwen-Rockstar-Legende Clay Calloway (Bono) gipfelt.

Die musikalische Extravaganz des dritten Aktes stellt das bisher ambitionierteste Werk von Illumination in Bezug auf Design, Kostüm, Animation, Choreographie, Playlist und Performance dar. Das Thema künstlerische Barrieren zu durchbrechen war auch für Regisseur Garth Jennings persönlich, denn die Fortsetzung von „Sing“ war erst sein zweiter Animationsfilm.

„Der ganze Film ist, wenn man ihn in seine Teile zerlegt, unglaublich einfach und nachvollziehbar“, sagte Jennings. „Clays Geschichte und seine Trauer sind die emotionale Seele des Films. Außer uns hatten wir niemanden im Sinn [U2 star] Bono. Es musste ikonisch sein und es musste Bono sein, um die Songs „I Still Haven’t Found What I’m Looking For“ und „Where the Streets Have No Name“ zu bekommen. Und er wurde sogar dazu inspiriert, den Originalsong „Your song saved my life“ zu schreiben.

„Als ich Bono ansprach, lief er durch LA“, fuhr Jennings fort. „Wir hatten dieses schöne Gespräch und er fand es toll, dass der Film all diese Musikgenres durchschneidet: [it was] etwas, das Sie noch nicht gehört haben, oder etwas Altes oder etwas Neues. Und er liebte auch den Charakter und das, was er über die Musik sagte und die Idee, dass sie heilen könnte. Er mochte die Idee von [Calloway] seine Stimme verlor, weil er in Trauer war.

„Out of This World“, konzipiert vom österreichischen Tanzschwein Gunter (Nick Kroll), enthält vier Sequenzen, die auf den Planeten Krieg, Freude, Liebe und Verzweiflung Barrieren zum Erlangen von Glück und Erlösung niederreißen. „Dieser letzte Streak war der ehrgeizigere der beiden Filme“, ​​sagte der Regisseur. „Es war extrem dicht in Bezug auf Inszenierung, Kontext und Material. „

Für den künstlerischen Leiter Olivier Adam war es notwendig, beim Setting den immensen Kontrast zum kleinen Moon Theatre des ersten Films zu unterstreichen. „Die Bühne sollte ein fächerförmiges Öffnungssystem beherbergen, das es ermöglichte, riesige Bildschirme zu installieren, auf die eine Galaxie mit Milliarden von Sternen projiziert wurde“, erklärte er. „Dreidimensionale Planeten vervollständigen dieses galaktische Raumensemble. Auf der Bühne können die Planeten in einem großen kreisförmigen Raum zum Leben erweckt werden. Dieser Raum könnte im Boden verschwinden oder sich selbst umdrehen, indem er den Übergängen von einer Einstellung zur anderen folgt.

Die Show beginnt auf Planet War, einem erstklassigen Schauplatz für einen Kampf zwischen dem jugendlichen Gorilla Johnny (Taron Egerton) und dem wahnsinnigen Affentanzlehrer Klaus (Adam Buxton), der rund um „A Sky Full of Stars“ von Coldplay choreografiert wird. „Johnny ist dieser ikonische Held und alles ist eingeschaltet und inszeniert, um ihm das Gefühl zu geben, erfolgreich zu sein“, sagte Jennings. „Zuerst wird das Feuer entzündet und der Einsatz erhöht. Die theatralischen Elemente sind dazu da, zu illustrieren und zu verstärken, was auch emotional passiert. „

Der Krieg war zweifellos die einfachste Szenografie, die aus im Hintergrund beleuchteten, zerbrochenen Silhouetten bestand und den dunklen Aspekt eines vergangenen Kampfes betonte. „Ein Feuerring bringt Johnny ins Zentrum und fokussiert den Blick auf den Kampf“, sagte Adam. „Da wurden Rohstoffe aus Steinen, Felsen und rostigen Metallen verwendet. „

Im Gegensatz dazu findet Planet Joy den verwöhnten Wolf Porsha (Halsey), der in einer Kaugummiumgebung furchterregende Außerirdische zappt, während er „Girl on Fire“ singt, begleitet von Stepptanz, Mausmakis, die Minions ähneln. „Es ist wild und jedes Mal, wenn die Außerirdischen herauskommen, sprengt sie sie einfach in die Luft. Sie lehnt jede Dunkelheit ab und es ist eine Herausforderung für ihren Vater Crystal. [Bobby Cannavale], dem das Hotel gehört“, fügte Jennings hinzu.

„Planet Joy hat mit seinen aufblasbaren Puppen mit Hintergrundbeleuchtung eine komplexe Beziehung zum Licht“, fügte Adam hinzu. „Skulpturen aus runden Kieselsteinen, die in einem Halbkreis wie eher exzentrische Totems platziert sind, umreißen die Arena, in der die Aktion stattfinden wird. Es gibt einen einfachen grafischen Aspekt der Kindheitswelt mit Aufklebern. Es war viel Inszenierungsarbeit erforderlich, um das Sternenhimmel-Panel zu bauen, aus dem die Stepptänzer hervorgehen würden, auf einer kleinen Teleskopplattform, die sich auch vorwärts bewegen und in Stufen verwandeln konnte, um ihnen den Abstieg zum Planeten zu ermöglichen.

Auf Planet Love singt Meena (Tori Kelly), der Teenager-Elefant, „I Say a Little Prayer“ im Duett mit Darius (Eric André), einem selbstgefälligen Yak, stellt sich jedoch vor, dass es Alfonso (Pharrell Williams) ist, und Elefanten-Eisverkäuferin, in die sie verknallt ist. „Es war ein Albtraum, es zu bauen, aber zu gut, um es nicht zu tun“, sagte Jennings. Es ermöglichte Rosita (Reese Witherspoon) dem Schwein auch einen Moment im Cirque du Soleil, ihre Höhenangst zu überwinden, indem sie schmolz, um Buster zu retten.

„Planet Love dreht sich um sich selbst“, sagte Adam. „Der erste Teil bringt uns zu dem Moment, in dem Meena und Alfonso sich hinter dem hinterleuchteten Saturn küssen. In diesem Moment dreht sich der Planet um, um dem Publikum seine andere Seite zu zeigen, mit seiner blumigen Treppe, auf der die Schauspieler vor dem Publikum hinabsteigen.

Im Finale auf Planet Despair erstarrt Calloway, als er die Bühne betritt, um mit Stachelschwein-Punkrock Ash (Scarlett Johansson) „I Still Haven’t Found What I’m Looking For“ zu singen. Also singt sie und bringt die Menge zum Jubeln der Rocklegende. „Ton war zerbrechlich und verletzlich und die Leute wollen normalerweise nicht so verletzlich sein, selbst wenn sie wissen, dass sie das sind“, sagte Jennings. „Bono war so selbstbewusst und brillant. Ich werde immer dankbar sein.

Der Planet Verzweiflung erhebt sich aus der Erde, umgeben von einer Wirbelspirale. „Er besteht aus hohlen pyramidenförmigen Blöcken, in denen wir durch die lichtdurchlässige Oberfläche Strukturen von röhrenförmigen Lampen erahnen können“, sagt Adam. „Diese Lampen leuchten mit zunehmender Intensität, wenn Calloway auf der Bühne erscheint, und die Intensität nimmt mit der zunehmenden Kraft seines Musikstücks zu. Im Dunkeln entdeckt, zeigen die pyramidenförmigen Formen die Traurigkeit und Kälte des Ortes.

„Es wird durch die Lichteffekte verstärkt, die das Publikum in einen magischen Moment eintauchen lassen“, fuhr Adam fort. „Eine tolle Aurora Borealis im Hintergrund (auf eine Leinwand projiziert) unterstreicht diese magische Seite. Schließlich ist der Aufstieg der Charaktere in den Raum auf einer Glasplatte ein Hinweis auf die außergewöhnlichen Visuals der Cirque du Soleil-Shows.

