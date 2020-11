Bauer sucht Frau: Rüdiger und Tatjana haben einen Moment des Ekels – Fernsehkampagne nichts für schwache Nerven

Wenn es gut schmeckt …

Die Bauern und ihre Auserwählten rücken in „Bauer sucht Frau“ auf RTL immer näher zusammen. Aber Rüdiger und Tatjana übertreiben und geben dem Fernsehzuschauer einen ekelhaften Moment.

Heilbronn – Die Die 16. Staffel von “Bauer sucht Frau” geht allmählich auf die Heimgerade überKurz vor Weihnachten findet das große Wiedersehen statt. Und so kommen sich die Bauern und ihre Kandidaten für die RTL-Kuppelshow immer näher. Während der junge Bauer Patrick bereits ins Bett ging, schlug Lutz seiner Steffi nach nur einer Woche vor, sich auch Rüdiger und Tatjana zu melden (Bauer sucht Frau 2020 (RTL): Dies sind die neuen Bauern von Inka Bau ab dem 1. Juni).

In dem In der letzten Folge (23. November) von “Bauer sucht Frau” gab es den ersten Kuss zwischen Rüdiger (53) und seinem Auserwählten. Aber der Geflügelzüchter aus Gundelsheim bei Heilbronn und Tatjana ging noch einen Schritt weiter. Mit ihrer widerlichen Aktion veranlassten die beiden jedoch eher die RTL-Zuschauer, zu wechseln.

Bauer sucht Frau: Rüdiger und Tatjana kommen sich näher

Der 53-Jährige hat in Baden-Württemberg sein eigenes Paradies geschaffen. Rüdiger kann den Blick über das Neckartal hoch oben auf einem Weinberg genießen. Jetzt braucht der Landwirt nur noch einen Partner in seiner Hauptbeschäftigung, um diese Momente mit ihm zu teilen. Tatjana könnte die richtige sein! Das Blond geht es auf dem baden-württembergischen Hof gut und hat Rüdigers ersten Kuss als „Belohnung“ verdient..

“Bauer sucht Frau”: Der Moment! Rüdiger isst eine Kirsche von Tatjanas Fuß © TVNOW / Screenshot

Neben viel Geflügel gibt es bei Bauer Rüdiger auch viel Wein. Aber Tatjana möchte neben der Liebe noch eine weitere Zutat auf den baden-württembergischen Hof bringen. Das Der Kandidat „Bauer sucht Frau“ stellt seit Jahren Kirschwein her. Jetzt will sie ihren Rüdiger mit diesem Wein verwöhnen – er dankt ihr mit einer Aktion, die nicht jeder RTL-Zuschauer sehen kann.

Bauer sucht Frau: Rüdiger isst Tatjana-Kirschen von den Zehen

„Sie will nur Spuren hinterlassen. Was gibt es Schöneres, als irgendwann den Wein zu trinken, den Sie zusammen gemacht haben “, freute sich Rüdiger Stahl über die Kampagne. In dieser Folge hat der Landwirt sicherlich seine Spuren bei den RTL-Zuschauern hinterlassen. Der Landwirt ist seit drei Jahren ledig – und hat eindeutig Nachholbedarf.

Tatiana stieg mit Kirschen in den Behälter und zerdrückte die roten Steinobst. Rüdiger war damit beschäftigt, Hände zu halten – wenn er es dabei belassen hätte, hätten viele Fans von „Bauer sucht Frau“ gedacht. Weil Rüdiger wollte, dass Tatjana ihm eine Kirsche mit den Zehen gab. Das Das schaffte auch der Kandidat und Rüdiger aß die Kirsche direkt von Tatjanas Zehen. Hmm lecker! In der nächsten Folge von „Bauer sucht Frau“ am Montag, den 30. November, um 20.15 Uhr, werden die RTL-Zuschauer sehen, was zwischen dem Landwirt und dem Osteuropäer passiert.

Bauer sucht Frau: Alle Informationen zur RTL-Show finden Sie auf der Landwirt auf der Suche nach Frauen Themenseite von extratipp.com.

Rubriklistenbild: © TVNOW & dpa