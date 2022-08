Der Iran und die Vereinigten Staaten könnten mehrere Wochen brauchen, um ihre Differenzen beizulegen

Die Erwartungen auf einen bevorstehenden Durchbruch wuchsen, als Washington und Teheran auf einen „endgültigen“ Vorschlag der Europäischen Union reagierten, der die Sanktionen gegen die iranische Wirtschaft, einschließlich Ölexporte, lockern würde, als Gegenleistung für die Reduzierung seines laufenden Atomprogramms, schrieb Bloomberg in einem am 27. August veröffentlichten Bericht . .

Laut Bloomberg sagte ein hochrangiger europäischer Beamter, die Parteien seien der Wiederaufnahme ihres Abkommens von 2015 noch nie näher gekommen, und wiederholten die Kommentare eines hochrangigen Beraters der Biden-Administration. Zwei andere Beamte mit Kenntnis der Verhandlungen sagten jedoch, dass die Auseinandersetzungen wegen der Untersuchung internationaler Beobachter der früheren Nukleararbeiten der Islamischen Republik und der von Teheran geforderten wirtschaftlichen Entschädigung fortgesetzt wurden, falls eine zukünftige US-Regierung aus dem Abkommen aussteigt, wie es Präsident Donald Trump vor vier Jahren tat. .

„Die Gespräche werden von Öl- und Gashändlern genau beobachtet – und Politiker sehen sich einer öffentlichen Gegenreaktion gegenüber, da hohe Energiepreise die Inflation weltweit in die Höhe treiben. Ein Abkommen könnte Millionen Barrel Öl und raffinierte Produkte freisetzen, die der Iran seit der Wiedereinsetzung der Trump-Regierung gelagert hat US-Sanktionen im Jahr 2018“, fuhr Bloomberg fort.

Ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses räumte ein, dass es noch Lücken in den Gesprächen gebe, und sagte, die Vereinigten Staaten würden weiter verhandeln.

Der Iran sagte am Mittwoch, er prüfe die Reaktion der USA auf den EU-Plan und werde sich dazu äußern, sobald die Bewertung abgeschlossen sei.

Der Iran und die anderen Parteien des JCPOA – Russland, China, Frankreich, Großbritannien und Deutschland – hatten seit April letzten Jahres mehrere Gesprächsrunden in der österreichischen Hauptstadt Wien abgehalten, um das Abkommen wiederherzustellen, das von den ehemaligen Vereinigten Staaten aufgegeben worden war. Präsident Donald Trump im Mai 2018.

Mit seinem Ausstieg aus dem Abkommen führte Trump die Sanktionen gegen den Iran im Rahmen der, wie er es nannte, „maximalen Druck“-Kampagne gegen das Land wieder ein. Diese Sanktionen werden bis heute von der Joe Biden-Administration durchgesetzt, obwohl sie wiederholt anerkannt hat, dass die Politik ein Fehler und ein Versagen war.

Zahlreiche indirekte Verhandlungsrunden in Wien und Doha zwischen Teheran und Washington in den vergangenen 16 Monaten sind nicht zu dem Abkommen zurückgekehrt.

Aber Anfang dieses Monats legte die Europäische Union das vor, was sie als „endgültigen Text“ für ein erneuertes Abkommen bezeichnete. Der Iran hat vergangene Woche eine Antwort auf den Entwurf vorgelegt, die EU-Außenbeauftragter Josep Borrell als „angemessen“ bezeichnete.

An anderer Stelle in seinem Bericht wies Bloomberg auf Behauptungen der Internationalen Atomenergiebehörde über das iranische Atomprogramm hin.

„Die Internationale Atomenergiebehörde, deren Inspektoren seit mehr als drei Jahren Spuren von Uran untersuchen, die an mehreren nicht deklarierten Standorten entdeckt wurden, hält im September zwei wichtige Treffen ab, an denen hochrangige Beamte aller Seiten des ursprünglichen Abkommens von 2015 teilnehmen: China, Frankreich , Deutschland, Iran, Russland, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten… Die IAEO-Untersuchung stellte sich in diesen Wochen als Hauptstreitpunkt und Bremse für den Fortschritt heraus, aber der Geschäftsführer der Agentur, Rafael Mariano Grossi, deutete diese Woche während eines PBS-Interviews an dass eine Auflösung der Untersuchung möglich ist.“

